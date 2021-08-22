Звільнять керівництво храму, де знімали кліп Жадана і Соловій

Звільнять керівництво храму, де знімали кліп Жадана і Соловій
Керівництво Андріївської церкви УГКЦ у Львові звільнять через зйомки в храмі кліпу письменника Сергія Жадана та співачки Христини Соловій.

Про це повідомив ієромонах УГКЦ, отець Юстин (Юрій) Бойко в ефірі "Говорить Великий Львів", пише Суспільне.

"Провина отців є явною у цій ситуації. Окрім морального принципу, вони порушили ще й принцип церковного права, який каже, що не можна церкву використовувати для інших цілей, окрім молитви і того, що служить слову Божому", — зазначив отець Юстин Бойко.

Він додав, що про це вже задумувалися, тому "реформа буде". За його словами, отці Василіани розуміють, що мають винести урок із ситуації, але хочуть зробити це розумно і виважено.

Як відомо, 20 жовтня Сергій Жадан та Христина Соловій випустили спільний кліп на пісню "Серце", зйомки якого частково відбувалися в храмі святого Андрія у Львові.



У відео Сергій Жадан йде вулицями Львова до Соловій, яка чекає на нього у храмі. Однак паралельно показані інші пари, зокрема жінки, які цілуються. Це викликало негативну реакцію представників церкви.
Зокрема, представники парафії святого Андрія, отців Василіян УГКЦ також закликали музикантів видалити відео з мережі.

А сам Бойко записав відео, у якому пояснив, які саме, на його думку, християнські цінності було порушено. Він виокремив кадр, де цілуються дві дівчини, через який звинуватив співаків у "пропаганді ЛГБТ".

У програмі "20:23" Жадан і Соловій розповіли, що церква — це метафора, і ніякого святотатства в роботі не закладалося.

"Кліп знімався в церкві. Але в цьому не було нічого ні антиклерикального, ні провокативного. Церква там як певна метафора. Метафора певної суспільної опінії. І взагалі громадської думки", — сказав Жадан.

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Теги: скандал, Україна
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