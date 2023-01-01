Сповістили про загибель Героя з Волині Миколи Плясуна

Сповістили про загибель Героя з Волині Миколи Плясуна
Ще одна страшна звістка прилетіла у Камінь-Каширську громаду – поліг військовослужбовець Микола Плясун.

Про це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська громада.

«На жаль, змушені повідомити про підтвердження загибелі нашого краянина, мужнього оборонця держави, жителя села Велика Глуша – Плясуна Миколи Миколайовича, 1970 року народження», - йдеться у повідомленні.

Ще 1 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання у Херсонській області обірвалося життя солдата. Рік очікувань і пошуків закінчився трагічною звісткою для родини бійця та нашої громади.

«Зі скорботою сьогодні розділяємо біль близьких людей Миколи Плясуна. Висловлюємо щирі слова співчуття. Низький уклін нашому Герою. Пам’ять про Захисника України та його хоробрі подвиги буде жити вічно серед нас. Герої не вмирають!» - зазначили у громаді.
Сповістили про загибель Героя з Волині Миколи Плясуна

Інформацію про прибуття траурного кортежу із тілом загиблого воїна обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, у Володимир надійшла трагічна звістка із фронту - виконуючи бойове завдання з відбиття російської агресії, на Донеччині загинув майор Володимир Ващенко.

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Теги: загиблі, війна
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