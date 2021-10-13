На Волині судять лісоруба: підозрюють у вирубці вільх на 630 тисяч гривень





Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.



Слідство встановило, що відповідальний за порубку дерев у захисній смузі лісу уздовж дороги поблизу села Миляновичі Ковельського району лісоруб у грудні 2021 року, знаючи, що лісорубний квиток на проведення порубки дерев відсутній, наказав працівникам підприємства зрубати 163 вільхи.



У результаті незаконної вирубки спричинено тяжкі наслідки навколишньому природному середовищу на суму понад 630 тисяч гривень.



Нагадаємо, нещодавно на території Колодяжненської ОТГ «чорні лісоруби» зрізали 17 дерев.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення лісорубом приватного підприємства незаконної порубки дерев, що спричинила тяжкі наслідки (ч.4 ст. 246 КК України).Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.Слідство встановило, що відповідальний за порубку дерев у захисній смузі лісу уздовж дороги поблизу села Миляновичі Ковельського району лісоруб у грудні 2021 року, знаючи, що лісорубний квиток на проведення порубки дерев відсутній, наказав працівникам підприємства зрубати 163 вільхи.У результаті незаконної вирубки спричинено тяжкі наслідки навколишньому природному середовищу на суму понад 630 тисяч гривень.Нагадаємо, нещодавно на території Колодяжненської ОТГ

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