На Волині судять лісоруба: підозрюють у вирубці вільх на 630 тисяч гривень

На Волині судять лісоруба: підозрюють у вирубці вільх на 630 тисяч гривень
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення лісорубом приватного підприємства незаконної порубки дерев, що спричинила тяжкі наслідки (ч.4 ст. 246 КК України).

Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що відповідальний за порубку дерев у захисній смузі лісу уздовж дороги поблизу села Миляновичі Ковельського району лісоруб у грудні 2021 року, знаючи, що лісорубний квиток на проведення порубки дерев відсутній, наказав працівникам підприємства зрубати 163 вільхи.

У результаті незаконної вирубки спричинено тяжкі наслідки навколишньому природному середовищу на суму понад 630 тисяч гривень.

Нагадаємо, нещодавно на території Колодяжненської ОТГ «чорні лісоруби» зрізали 17 дерев.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: вільха, вирубка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На фартухах оживає забутий розпис: лучанка створила бренд домашнього текстилю Maliovka
«Нам під силу усі переломи скелету», – завідувач обласного центру травматології Адріан Філь
Працівники луцького терцентру привезли та покинули хворого в закинутій хаті без дверей. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Швейцарський пожежник подарував авто луцьким рятувальникам
Сьогодні, 17:30
В Україні офіційно скоротили термін проходження ВЛК
Сьогодні, 17:25
На Волині судять лісоруба: підозрюють у вирубці вільх на 630 тисяч гривень
Сьогодні, 17:09
Сповістили про загибель Героя з Волині Миколи Плясуна
Сьогодні, 16:49
Звільнять керівництво храму, де знімали кліп Жадана і Соловій
Сьогодні, 16:35
Схожі новини
На Волині з території колишньої військової частини крадуть ліс: вирізують ввечері та вивозять «Уралами». ФОТО.ВІДЕО На Волині з території колишньої військової частини крадуть ліс: вирізують ввечері та вивозять «Уралами». ФОТО.ВІДЕО
13 жовтень, 2021, 16:30
Екоінспекція нарахувала понад 152 мільйонів шкоди завданої довкіллю на Волині Екоінспекція нарахувала понад 152 мільйонів шкоди завданої довкіллю на Волині
01 лютий, 2021, 08:21
У Ковельському районі на пилорамах знайшли незаконну деревину. ФОТО У Ковельському районі на пилорамах знайшли незаконну деревину. ФОТО
23 грудень, 2020, 16:02
В Україні створять онлайн-карту вирубки лісу В Україні створять онлайн-карту вирубки лісу
15 січень, 2020, 04:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волинь прибули 25 позашляховиків для захисту об’єктів критичної інфраструктури від ворожих БПЛА
Сьогодні, 23:09
 0
Помер автор музею Голодомору Анатолій Гайдамака
Сьогодні, 22:47
 0
У Луцьку рідні військових зібралися на мирний пікет за право на демобілізацію
Сьогодні, 22:17
 0
На Волині у сільській церкві висить ікона російського царя
Сьогодні, 21:45
 0
У луцькій стоматполіклініці є пільгове протезування для військових та їхніх сімей
Сьогодні, 21:15
 0
Медіа
відео
1/8