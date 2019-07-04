На Волині «чорні лісоруби» зрізали 17 дерев





19 жовтня екологами проведено заходи із запобігання та виявлення екологічних правопорушень у сфері охорони навколишнього середовища, - йдеться на сайті Держекоінспекції.



Під час обстеження на території Колодяжненської ОТГ інспектором Державної екологічної інспекції у Волинській області було виявлено 17 пнів від самовільно зрубаних дерев породи вільха, невідомими особами.



На місце події було викликано слідчо-оперативну групу.



По даному факту правоохоронці розпочали слідчі дії, для притягнення винних осіб до відповідальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині екологи виявили незаконну порубку дерев.19 жовтня екологами проведено заходи із запобігання та виявлення екологічних правопорушень у сфері охорони навколишнього середовища, - йдеться на сайті Держекоінспекції.Під час обстеження на території Колодяжненської ОТГ інспектором Державної екологічної інспекції у Волинській області було виявлено 17 пнів від самовільно зрубаних дерев породи вільха, невідомими особами.На місце події було викликано слідчо-оперативну групу.По даному факту правоохоронці розпочали слідчі дії, для притягнення винних осіб до відповідальності.

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