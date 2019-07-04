На Волині «чорні лісоруби» зрізали 17 дерев

На Волині «чорні лісоруби» зрізали 17 дерев
На Волині екологи виявили незаконну порубку дерев.

19 жовтня екологами проведено заходи із запобігання та виявлення екологічних правопорушень у сфері охорони навколишнього середовища, - йдеться на сайті Держекоінспекції.

Під час обстеження на території Колодяжненської ОТГ інспектором Державної екологічної інспекції у Волинській області було виявлено 17 пнів від самовільно зрубаних дерев породи вільха, невідомими особами.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу.

По даному факту правоохоронці розпочали слідчі дії, для притягнення винних осіб до відповідальності.

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Теги: Волинь, екологія, незаконна рубка, ліс
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