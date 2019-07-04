На Волині «чорні лісоруби» зрізали 17 дерев
Сьогодні, 08:25
На Волині екологи виявили незаконну порубку дерев.
19 жовтня екологами проведено заходи із запобігання та виявлення екологічних правопорушень у сфері охорони навколишнього середовища, - йдеться на сайті Держекоінспекції.
Під час обстеження на території Колодяжненської ОТГ інспектором Державної екологічної інспекції у Волинській області було виявлено 17 пнів від самовільно зрубаних дерев породи вільха, невідомими особами.
На місце події було викликано слідчо-оперативну групу.
По даному факту правоохоронці розпочали слідчі дії, для притягнення винних осіб до відповідальності.
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19 жовтня екологами проведено заходи із запобігання та виявлення екологічних правопорушень у сфері охорони навколишнього середовища, - йдеться на сайті Держекоінспекції.
Під час обстеження на території Колодяжненської ОТГ інспектором Державної екологічної інспекції у Волинській області було виявлено 17 пнів від самовільно зрубаних дерев породи вільха, невідомими особами.
На місце події було викликано слідчо-оперативну групу.
По даному факту правоохоронці розпочали слідчі дії, для притягнення винних осіб до відповідальності.
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