Якою є ситуація на фронті. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Розпочався 606 день російської повномаштабної військової агресії проти України. Кремлівські терористи завдали чергову цинічну ракетну атаку по цивільній інфраструктурі, цього разу влучивши в термінал Нової пошти (компанія доставки) у Харківській Прицільне влучання загинуло 6х та поранено 16х людей.Протягом доби 20 жовтня відбулось понад 80х бойових залучень. Ворог завдав загалом 6х ракетних та 53х авіаційних ударів, 54х ударів МЛРС по позиціях українських військ та різних населених пунктах, - йдеться у зведені Генштабу ЗСУ.На жаль, російські терористичні атаки вбивають та поранені мирних жителів. Зруйновані або пошкоджені житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.Авіаудари вдарили по Спірне, Кліщіївці, Нью-Йорку, Авдіївці, Новобахмутівці, Новокалинове, Новомихайлівці, Старомайорське (Донецька область), Мала Токмачка, Новоданилівці (Запорізька область), Ольхівці, Токарівці, Антонівці, Бурхунці, Миколаївці та Тяхинці (Херсонська область).Під артилерійський обстріл потрапили близько 100х населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.Оперативно-стратегічне угруповання "Півнич", сокири Волинь та Полісся: без суттєвмх змін.Сокири Сіверщини та Слобожанщини: противник зберігає військову присутність у районах Росії, що межує з Україною. Ворожі війська ведуть активні підривні дії, щоб запобігти розгортанню українських військ під загрозою сокир. Противник збільшує щільність мінних полів уздовж державного кордону в Бєлгородській області (росія).Оперативно-стратегічне угруповання «Хортиця», вісь Куп’янська: українські бійці відбили понад 15 атак противника в околицях Синьківки, Іванівки (Харківська область) та Надії (Луганська область).Лиманська вісь: Сили оборони України відбили понад 10 разів ворожих атак у околицях Білохорівка (Луганська область), Серебрянського лісу та Спірне (Донецька область).Бахмутська вісь: українські воїни відбили усі атаки противника у околицях Васюківки та Андріївки (Донецька область). Сили оборони України продовжують штурмові дії на південь від Бахмута (Донецька область), завдають ворогу втрат у живій силі та техніці та закріплюють свої нові позиції.Оперативно-стратегічне угруповання Таврія, вісь Авдіївка: ворог продовжує намагатися оточити Авдіївку, але українські бійці стоять на своєму місці, завдаючи ворогу великих втрат. Наступальні операції противника в околицях Кераміка, Степове, Тоненьке, Первомайське (Донецька область) були безуспішними. Сили оборони України відбили понад 15 разів ворожих атак у цьому районі.Вісь Мар'їнки: ворог провів безуспішні штурмові дії у околицях Мар'їнки, Красногорівки та Побєди (Донецька область). Українські воїни відбили понад 20 разів ворожих атак у цій області.Шахтарське та Запорізьке сокири: українські захисники відбили усі атаки ворога у околицях Пречистівки, Золота Ниви, Старомайорське (Донецька область), а також на північ від Приютного (Запорізька область).Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на осі Мелітополя, завдаючи окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажуючи ворога по всій лінії фронту.Одеса оперативно-стратегічне угруповання, вісь Херсон: українські воїни ведуть контрбатарейний вогонь та завдають ударів в тилу ворога.ВПС України протягом доби 26 жовтня завдала 12х авіаударів по зосередженню військ, озброєння та військової техніки противника.Ракетні війська уразили 7х артилерійських систем, 1х радарну станцію, 1х склад боєприпасів, 1х зенітно-ракетну систему, 2х зосередження військ, озброєння та військової техніки окупантів