Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Володимиром Гіриковичем

Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Володимиром Гіриковичем
Сьогодні, 22 жовтня, на Волині прощатимуться з Героєм Володимиром Гіриковичем.

Про це повідомили у Шацькій громаді.

"Похорон відбудеться 22 жовтня о 13:00 в Свято-Михайлівському храмі селища Шацьк. 21-22 жовтня оголошуються в Шацькій громаді днями жалоби". - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на війні з російськими окупантами загинув житель смт Шацька Володимир Гірикович. Захисника вбили під час виконання бойового завдання на Запоріжжі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Працівники луцького терцентру привезли та покинули хворого в закинутій хаті без дверей. ФОТО. ВІДЕО
У Раді не вистачило голосів за те, щоб забрати військовий ПДФО у громад
«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Володимиром Гіриковичем
Сьогодні, 08:00
На Волині за посягання на територіальну цілісність України судили уродженку Бурятії
Сьогодні, 07:11
Данілов щодо заборони УПЦ МП: «Йдеться про інституцію, яка бере участь у війні на боці росії»
Сьогодні, 05:02
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі погодили проведення бою за абсолютного чемпіона світу 23 грудня
Сьогодні, 03:36
Київ оточують кілька рубежів оборони протяжністю близько тисячі кілометрів, − КМВА
Сьогодні, 01:20
Схожі новини
На Волині за посягання на територіальну цілісність України судили уродженку Бурятії На Волині за посягання на територіальну цілісність України судили уродженку Бурятії
Сьогодні, 07:11
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Володимир Ніколайчук «На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Володимир Ніколайчук
21 жовтень, 20:45
На Херсонщині загинув Герой з Волині Юрій Халецький На Херсонщині загинув Герой з Волині Юрій Халецький
20 жовтень, 11:40
Сьогодні на Волині прощатимуться із Героєм Миколою Харківцем Сьогодні на Волині прощатимуться із Героєм Миколою Харківцем
20 жовтень, 10:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Володимиром Гіриковичем
Сьогодні, 08:00
 0
На Волині за посягання на територіальну цілісність України судили уродженку Бурятії
Сьогодні, 07:11
 0
Данілов щодо заборони УПЦ МП: «Йдеться про інституцію, яка бере участь у війні на боці росії»
Сьогодні, 05:02
 0
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі погодили проведення бою за абсолютного чемпіона світу 23 грудня
Сьогодні, 03:36
 0
Київ оточують кілька рубежів оборони протяжністю близько тисячі кілометрів, − КМВА
Сьогодні, 01:20
 0
Медіа
відео
1/8