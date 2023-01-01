Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Володимиром Гіриковичем
Сьогодні, 08:00
Сьогодні, 22 жовтня, на Волині прощатимуться з Героєм Володимиром Гіриковичем.
Про це повідомили у Шацькій громаді.
"Похорон відбудеться 22 жовтня о 13:00 в Свято-Михайлівському храмі селища Шацьк. 21-22 жовтня оголошуються в Шацькій громаді днями жалоби". - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на війні з російськими окупантами загинув житель смт Шацька Володимир Гірикович. Захисника вбили під час виконання бойового завдання на Запоріжжі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Шацькій громаді.
"Похорон відбудеться 22 жовтня о 13:00 в Свято-Михайлівському храмі селища Шацьк. 21-22 жовтня оголошуються в Шацькій громаді днями жалоби". - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на війні з російськими окупантами загинув житель смт Шацька Володимир Гірикович. Захисника вбили під час виконання бойового завдання на Запоріжжі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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