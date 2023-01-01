Данілов щодо заборони УПЦ МП: «Йдеться про інституцію, яка бере участь у війні на боці росії»

Олексій Данілов. Йдеться не про церкву, а про інституцію, яка "безпосередньо бере участь у війні" на боці росії.



"Кількість голосів (267 голосів "За". – Ред.), які отримав цей законопроєкт, каже, що сьогодні є достатньо міцна подушка для того, щоб депутати врешті-решт його проголосували. Маємо на увазі, що про тих депутатів, які не будуть e цьому брати участь і не будуть голосувати за цей закон, народ України точно не забуде. Більш того, мене дивують депутати, які підтримують Московську церкву на території нашої країни", — заявив Данілов, передає



Він наголосив, що йдеться не про церкву, а про інституцію, яка "безпосередньо бере участь у війні на боці нашого ворога, яка має керівництво в Москві, яке закликає вбивати наших громадян, вбивати наших дітей".



"Ми до релігії не маємо ніякого відношення. Маєте бажання спілкуватися з Богом, спілкуйтесь, скільки вам завгодно. Але розповсюджувати й насаджувати тут інституції, які працюють безпосередньо з центром у Москві — це є неприпустима річ і з цим буде поставлена крапка. Але все відбувається в межах законодавства", — пояснив секретар РНБО.



Він додав, що остаточна версія закону буде після другого читання, тоді вже можна буде аналізувати та розуміти, у який спосіб "все буде відбуватися юридично".



Нагадаємо, уряд запропонував таку модель заборони УПЦ МП. Держслужба з етнополітики та свободи совісті шляхом експертизи встановлює, що певна релігійна організація має свій центр у Росії. І видає розпорядження з вимогою усунути порушення. Якщо припис не подіяв – звертається до суду та просить заборонити діяльність такої релігійної організації.



Релігієзнавча експертиза статуту УПЦ МП була зроблена ще у січні 2023 року і встановила: Українська православна церква МП продовжує підкорятися Російській православній церкві.



17 жовтня, Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, котрий дає юридичні підстави для заборони Української православної церкви Московського патріархату.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Український народ не забуде народних депутатів, котрі не голосували у першому читанні за законопроєкт, який дозволяє заборонити УПЦ Московського патріархату, заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони. Йдеться не про церкву, а про інституцію, яка "безпосередньо бере участь у війні" на боці росії."Кількість голосів (267 голосів "За". – Ред.), які отримав цей законопроєкт, каже, що сьогодні є достатньо міцна подушка для того, щоб депутати врешті-решт його проголосували. Маємо на увазі, що про тих депутатів, які не будуть e цьому брати участь і не будуть голосувати за цей закон, народ України точно не забуде. Більш того, мене дивують депутати, які підтримують Московську церкву на території нашої країни", — заявив Данілов, передає Цензор.НЕТ Він наголосив, що йдеться не про церкву, а про інституцію, яка "безпосередньо бере участь у війні на боці нашого ворога, яка має керівництво в Москві, яке закликає вбивати наших громадян, вбивати наших дітей"."Ми до релігії не маємо ніякого відношення. Маєте бажання спілкуватися з Богом, спілкуйтесь, скільки вам завгодно. Але розповсюджувати й насаджувати тут інституції, які працюють безпосередньо з центром у Москві — це є неприпустима річ і з цим буде поставлена крапка. Але все відбувається в межах законодавства", — пояснив секретар РНБО.Він додав, що остаточна версія закону буде після другого читання, тоді вже можна буде аналізувати та розуміти, у який спосіб "все буде відбуватися юридично".Нагадаємо, уряд запропонував таку модель заборони УПЦ МП. Держслужба з етнополітики та свободи совісті шляхом експертизи встановлює, що певна релігійна організація має свій центр у Росії. І видає розпорядження з вимогою усунути порушення. Якщо припис не подіяв – звертається до суду та просить заборонити діяльність такої релігійної організації.Релігієзнавча експертиза статуту УПЦ МП була зроблена ще у січні 2023 року і встановила: Українська православна церква МП продовжує підкорятися Російській православній церкві.17 жовтня, Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, котрий дає юридичні підстави для заборони Української православної церкви Московського патріархату.

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