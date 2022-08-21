Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі погодили проведення бою за абсолютного чемпіона світу 23 грудня

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі попередньо погодили проведення очного поєдинку 23 грудня. На кону між боксерами стоятиме звання абсолютного чемпіона світу.



Усик вже провів обов'язковий захист титулу в серпні, нокаутувавши британця Даніеля Дюбуа. На Ф'юрі в суботу, 28 жовтня, очікує поєдинок із зіркою змішаних єдиноборств Франсісом Нганну за правилами боксу, пише



Надалі в планах боксерів — перший за 24 роки об'єднавчий бій за всі основні титули в гевівейті. Сторони вже уклали власні контракти з організаторами в Саудівській Аравії, де бій планують провести прийдешньої зими.



Очікувалося, що бій відбудеться в грудні або січні, якщо виникнуть непередбачувані обставини в бою Ф'юрі проти Нганну. Утім, промоутер британця Спенсер Браун у коментарі для Boxing King Media висловив упевненість, що бій вдасться провести ще до закінчення року.



"Вчора я мав розмову з менеджерами <Усика>. Ми повністю орієнтуємося на 23 грудня. Ми готуємося до поєдинку цілого покоління: такого не було 20 років і, мабуть, не станеться у наступні 20 років, якщо взагалі колись відбудеться".



Що означає призначення бою на 23 грудня?



Ф'юрі отримає менше двох місяців на підготовку після зустрічі з Нганну. Британець не ризикує втратити чемпіонський титул у жовтні — на кону проти Нганну стоятиме лише символічний пояс "чемпіона Ер-Ріяда" від Всесвітньої боксерської ради (WBC).



Усик вперше за час виступів у гевівейті проведе два поєдинки впродовж одного календарного року. Востаннє це ставалося з українцем у 2018-му році, коли він здобув одразу три перемоги за 10 місяців у першій важкій категорії.



Українець востаннє завершував рік чемпіонським боєм у 2016 році, коли 17 грудня здолав японця Табісо Мчуну й захистив титул WBO в крузервейті.



Олекандр Усик — Тайсон Ф'юрі: що відомо?



Українький чемпіон WBA, WBO та IBF планує відвідати бій Ф'юрі проти Нганну в Саудівській Аравії.



Усик та Ф'юрі залишаються непереможеними на професійному ринзі. Британець лише одного разу звів бій до нічиєї — в грудні 2018 року, коли пояс WBC зберіг американець Діонтей Вайлдер.



Представники двох боксерів вже погодили майбутній реванш між Усиком та Ф'юрі. На кону в поєдинку-відповіді не стоятиме пояс IBF, якщо переможець першого бою відмовиться від обов'язкової зустрічі з хорватським претендентом Філіпом Хрговичем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! попередньо погодили проведення очного поєдинку 23 грудня. На кону між боксерами стоятиме звання абсолютного чемпіона світу.Усик вже провів обов'язковий захист титулу в серпні, нокаутувавши британця. На Ф'юрі в суботу, 28 жовтня, очікує поєдинок із зіркою змішаних єдиноборств Франсісом Нганну за правилами боксу, пише Суспільне Надалі в планах боксерів — перший за 24 роки об'єднавчий бій за всі основні титули в гевівейті. Сторони вже уклали власні контракти з організаторами в Саудівській Аравії, де бій планують провести прийдешньої зими.Очікувалося, що бій відбудеться в грудні або січні, якщо виникнуть непередбачувані обставини в бою Ф'юрі проти Нганну. Утім, промоутер британця Спенсер Браун у коментарі для Boxing King Media висловив упевненість, що бій вдасться провести ще до закінчення року."Вчора я мав розмову з менеджерами <Усика>. Ми повністю орієнтуємося на 23 грудня. Ми готуємося до поєдинку цілого покоління: такого не було 20 років і, мабуть, не станеться у наступні 20 років, якщо взагалі колись відбудеться".Ф'юрі отримає менше двох місяців на підготовку після зустрічі з Нганну. Британець не ризикує втратити чемпіонський титул у жовтні — на кону проти Нганну стоятиме лише символічний пояс "чемпіона Ер-Ріяда" від Всесвітньої боксерської ради (WBC).Усик вперше за час виступів у гевівейті проведе два поєдинки впродовж одного календарного року. Востаннє це ставалося з українцем у 2018-му році, коли він здобув одразу три перемоги за 10 місяців у першій важкій категорії.Українець востаннє завершував рік чемпіонським боєм у 2016 році, коли 17 грудня здолав японця Табісо Мчуну й захистив титул WBO в крузервейті.Українький чемпіон WBA, WBO та IBF планує відвідати бій Ф'юрі проти Нганну в Саудівській Аравії.Усик та Ф'юрі залишаються непереможеними на професійному ринзі. Британець лише одного разу звів бій до нічиєї — в грудні 2018 року, коли пояс WBC зберіг американець Діонтей Вайлдер.Представники двох боксерів вже погодили майбутній реванш між Усиком та Ф'юрі. На кону в поєдинку-відповіді не стоятиме пояс IBF, якщо переможець першого бою відмовиться від обов'язкової зустрічі з хорватським претендентом Філіпом Хрговичем.

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