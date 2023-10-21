Київ оточують кілька рубежів оборони протяжністю близько тисячі кілометрів, − КМВА





Про це заявив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, пише



За словами Попка, перший рубіж розташований досить далеко від столиці.



“Побудовані надійні системи вогневого ураження противника; інженерних загороджень всіх типів; протиповітряної та протитанкової оборони; всебічного забезпечення тощо”, − сказав він.



Окрім того, удосконалюються системи управління угрупованням та взаємодія з органами виконавчої влади в Києві.



Попко додав, що також виконується низка заходів щодо забезпечення громадського порядку та захисту цивільного населення. “Все це сплановано і проводиться систематично”, − підкреслив він.



“Я думаю, через певний час, ми зможемо запросити журналістів відвідати один з новозбудованих ротних опорних пунктів. Поки не буду розкривати усі секрети. Але можу запевнити – буде цікаво, є на що подивитися аби потім переконливо донести киянам інформацію про надійність та ефективність оборонних споруд навколо столиці”, − додав чиновник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Навколо Києва створено декілька рубежів оборони протяжністю близько тисячі кілометрів.Про це заявив голова Київської міської військової адміністрації, пише LB.ua За словами Попка, перший рубіж розташований досить далеко від столиці.“Побудовані надійні системи вогневого ураження противника; інженерних загороджень всіх типів; протиповітряної та протитанкової оборони; всебічного забезпечення тощо”, − сказав він.Окрім того, удосконалюються системи управління угрупованням та взаємодія з органами виконавчої влади в Києві.Попко додав, що також виконується низка заходів щодо забезпечення громадського порядку та захисту цивільного населення. “Все це сплановано і проводиться систематично”, − підкреслив він.“Я думаю, через певний час, ми зможемо запросити журналістів відвідати один з новозбудованих ротних опорних пунктів. Поки не буду розкривати усі секрети. Але можу запевнити – буде цікаво, є на що подивитися аби потім переконливо донести киянам інформацію про надійність та ефективність оборонних споруд навколо столиці”, − додав чиновник.

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