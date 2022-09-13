Російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти» на Харківщині: є загиблі





Про це Володимир Зеленський.



"Харківщина. Російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти». Звичайний цивільний обʼєкт. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким! Станом на цей час відомо про 13 постраждалих. На місці працюють усі служби, триває рятувальна операція", - йдеться в повідомленні.



Зеленський зазначив, що потрібно збільшувати тиск на державу-терориста. Потрібно зміцнювати єднання світу в протистоянні терору ще більше.



Нагадаємо, що раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що

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