Російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти» на Харківщині: є загиблі
21 жовтень, 23:44
Російська ракета влучила в термінал "Нової пошти" на Харківщині, є загиблі.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Харківщина. Російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти». Звичайний цивільний обʼєкт. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким! Станом на цей час відомо про 13 постраждалих. На місці працюють усі служби, триває рятувальна операція", - йдеться в повідомленні.
Зеленський зазначив, що потрібно збільшувати тиск на державу-терориста. Потрібно зміцнювати єднання світу в протистоянні терору ще більше.
Нагадаємо, що раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що російські війська завдають ракетних ударів по місту.
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Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Харківщина. Російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти». Звичайний цивільний обʼєкт. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким! Станом на цей час відомо про 13 постраждалих. На місці працюють усі служби, триває рятувальна операція", - йдеться в повідомленні.
Зеленський зазначив, що потрібно збільшувати тиск на державу-терориста. Потрібно зміцнювати єднання світу в протистоянні терору ще більше.
Нагадаємо, що раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що російські війська завдають ракетних ударів по місту.
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