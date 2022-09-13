Російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти» на Харківщині: є загиблі

Російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти» на Харківщині: є загиблі
Російська ракета влучила в термінал "Нової пошти" на Харківщині, є загиблі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Харківщина. Російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти». Звичайний цивільний обʼєкт. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким! Станом на цей час відомо про 13 постраждалих. На місці працюють усі служби, триває рятувальна операція", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що потрібно збільшувати тиск на державу-терориста. Потрібно зміцнювати єднання світу в протистоянні терору ще більше.

Нагадаємо, що раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що російські війська завдають ракетних ударів по місту.

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Теги: Росія, Україна, війна, Харківщина, нова пошта
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