22 жовтня на Волині: гортаючи календар

22 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження директор Торчинського народного історичного музею імені Григорія Гуртового Олександр Мельник (на фото), завідувач ДНЗ №4 Руслана Грановська та директор Іваничівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Людмила Лазаренко.

За православним календарем 22 жовтня іменини у Ганни та Костянтина.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.

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Теги: Гортаючи календар, Волинь
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