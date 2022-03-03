Російські війська завдають ракетних ударів по Харкову
Сьогодні, 22:30
У Харкові пролунало щонайменше два вибухи. Російські загарбники завдають по місту ракетних ударів.
Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Харків чує вибухи. Місто атакують ворожі ракети", - написав він.
Перед тим Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в Харківській області оголошена загроза застосування балістичного озброєння.
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Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Харків чує вибухи. Місто атакують ворожі ракети", - написав він.
Перед тим Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в Харківській області оголошена загроза застосування балістичного озброєння.
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