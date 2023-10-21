У ЗСУ розповіли про тактику росіян під Авдіївкою

У ЗСУ розповіли про тактику росіян під Авдіївкою
На Авдіївському напрямку росіяни почали використовувати нову тактику – рити тунелі ближче до українських позицій.

Про це розповів речник 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Антон Коцуконь в ефірі телемарафону, пише Українська правда.

"Щодо тактики росіян. Часто порівнюють нашу війну з Першою світовою. І на Авдіївському напрямку вони (росіяни – ред.) почали застосувати таку тактику — рити тунелі. Риють тунелі поближче до наших позицій. По-перше, в плані маскування. По-друге, щоб десь виринути ближче до наших позицій неочікувано.

І також наші розвідники зафіксували використання росіянами роботизованих машинок, які виконують функцію таких транспортних машинок дистанційного керування, боєкомплект підвозять… Це якісь спеціалізовані машинки, вони доволі великі, які можуть брати на себе нормальну вагу", - йдеться в повідомленні.

Речник додав, що ресурсу в росіян біля Авдіївки багато.

"Ресурсу в них достатньо, щодня тривають дуже запеклі бої, щодня кидають нові й нові сили на штурми – як особовий склад, так і бронетехніку, авіацію, артилерію", – сказав він.

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Теги: Росія, Україна, війна, Авдіївка
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