«Жодних переговорів не буде, поки росія не поверне всі захоплені українські території», – Данілов





Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ексклюзивному інтерв'ю Kyodo News, пише



"Немає жодних переговорів, доки росія продовжує окупувати (українську) територію, включаючи Крим", – сказав Данілов.



Також секретар РНБО заявив про намір України продовжувати контнаступальні операції на військову інфраструктуру росії і додав, що Москва у своїх спробах стала "підпорядкованою Китаю".



Він висловив переконання, що ситуація докорінно зміниться, як тільки із Заходу прибудуть винищувачі F-16 для посилення протиповітряної оборони України. Водночас Данілов підкреслив, що важко передбачити час, необхідний для повернення всієї окупованої росією території України.



"Україна уклала неофіційну угоду про те, щоб не використовувати зброю, яку постачає Захід, для нападів на материкову частину Росії", повідомив Данілов і додав, що об’єкти Москви можуть стати мішенями для зброї вітчизняного виробництва.



Також, секретар висловився щодо зміцнення зв’язків між росією та Китаєм.



"Москва "втратила свою незалежність і тепер змушена покладатися на такі країни, як Китай, Північна Корея та Іран", наголосив він.



Президент Володимир Зеленський відкинув будь-які переговори з росією. Він нагадав приклади інших країн, на які напала росія, і які продовжують бути частково окупованими Москвою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Переговори про припинення вогню з росією не розглядаються, доки Москва відмовляється повернути окуповані нею території в Україні.Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ексклюзивному інтерв'ю Kyodo News, пише LB.ua "Немає жодних переговорів, доки росія продовжує окупувати (українську) територію, включаючи Крим", – сказав Данілов.Також секретар РНБО заявив про намір України продовжувати контнаступальні операції на військову інфраструктуру росії і додав, що Москва у своїх спробах стала "підпорядкованою Китаю".Він висловив переконання, що ситуація докорінно зміниться, як тільки із Заходу прибудуть винищувачі F-16 для посилення протиповітряної оборони України. Водночас Данілов підкреслив, що важко передбачити час, необхідний для повернення всієї окупованої росією території України."Україна уклала неофіційну угоду про те, щоб не використовувати зброю, яку постачає Захід, для нападів на материкову частину Росії", повідомив Данілов і додав, що об’єкти Москви можуть стати мішенями для зброї вітчизняного виробництва.Також, секретар висловився щодо зміцнення зв’язків між росією та Китаєм."Москва "втратила свою незалежність і тепер змушена покладатися на такі країни, як Китай, Північна Корея та Іран", наголосив він.Президентвідкинув будь-які переговори з росією. Він нагадав приклади інших країн, на які напала росія, і які продовжують бути частково окупованими Москвою.

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