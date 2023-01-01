Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 жовтня
Сьогодні, 20:00
У неділю, 22 жовтня, у Луцьку буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень - невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі +13-15°, вдень +20-22°.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
На території Волинської області буде хмарно з проясненнями. Вночі та вдень прогнозують невеликий дощ. Можливий туман.
Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі +11-16°, вдень +18-23°.
Народний прогноз погоди: В цей день часто йшов сніг. Люди ввечері слідкували за місяцем: якщо він у колах – наступне літо буде сухим.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
На території Волинської області буде хмарно з проясненнями. Вночі та вдень прогнозують невеликий дощ. Можливий туман.
Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі +11-16°, вдень +18-23°.
Народний прогноз погоди: В цей день часто йшов сніг. Люди ввечері слідкували за місяцем: якщо він у колах – наступне літо буде сухим.
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