«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Володимир Ніколайчук
Сьогодні, 20:45
У неділю, 22 жовтня, "На щиті" повертається у Рожище захисник України, старший солдат Володимир Андрійович Ніколайчук.
Про це повідомили у Рожищенській громаді.
"О 15.00 годині біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида за загиблим воїном.
Після молитви траурний кортеж прослідує до рідного дому по вулиці Добровольців (колишня Ватутіна), 22.
У понеділок, 23 жовтня, жителі громади проведуть загиблого Героя в останню земну дорогу.
Відспівування воїна Володимира Ніколайчука відбудеться в 11.00 годині у храмі Архістратига Михаїла", - йдеться в повідомленні.
Зазначається. що поховають Героя на Алеї Слави у Рожищі.
"Закликаємо жителів громади підтримати родину у цей нелегкий час та гідно провести захисника України, нашого земляка Володимира Ніколайчука в останню дорогу. Адже він віддав життя за спокій та мир в Україні, за кожного з нас", - наголошують у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Рожищенській громаді.
"О 15.00 годині біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида за загиблим воїном.
Після молитви траурний кортеж прослідує до рідного дому по вулиці Добровольців (колишня Ватутіна), 22.
У понеділок, 23 жовтня, жителі громади проведуть загиблого Героя в останню земну дорогу.
Відспівування воїна Володимира Ніколайчука відбудеться в 11.00 годині у храмі Архістратига Михаїла", - йдеться в повідомленні.
Зазначається. що поховають Героя на Алеї Слави у Рожищі.
"Закликаємо жителів громади підтримати родину у цей нелегкий час та гідно провести захисника України, нашого земляка Володимира Ніколайчука в останню дорогу. Адже він віддав життя за спокій та мир в Україні, за кожного з нас", - наголошують у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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