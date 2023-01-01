У місті на Волині 3-денний траур: загинув Герой Володимир Ніколайчук
Сьогодні, 17:42
Рожищенська громада втратила ще одного вірного сина України. На війні з російськими окупантами 18 жовтня 2023 року загинув старший солдат Володимир Ніколайчук.
Про це повідомляє Рожищенська міськрада.
Захисник України, 1974 року народження, житель Рожища, віддав життя, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Лиман Перший Куп'янського району Харківської області.
«Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати», - зазначили у міськраді.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 20 до 22 жовтня включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про час та місце поховання Героя обіцяють повідомити згодом.
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Про це повідомляє Рожищенська міськрада.
Захисник України, 1974 року народження, житель Рожища, віддав життя, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Лиман Перший Куп'янського району Харківської області.
«Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати», - зазначили у міськраді.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 20 до 22 жовтня включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про час та місце поховання Героя обіцяють повідомити згодом.
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