Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Степана Локшина

Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Степана Локшина
Завтра, в суботу, 21 жовтня о 10:30 на щиті до Нововолинська повертається Герой Степан Локшин.

Про це у телеграмі повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.

Він закликав краян прибути до вʼїзду до міста і гідно зустріти полеглого Захисника.

«Коридором шани проводимо до церкви Воскресіння на вул. Філатова, 9 (район 4-ї шахти). Об 11:00 там розпочнеться прощальна панахида», - зазначив Карпус.

Звідти траурний кортеж попрямує до будинку, де мешкав Степан, за адресою: вул. Гнатюка, 4.

Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).

«Вічна памʼять Герою!» - йдеться у повідомленні.

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Теги: загиблі, війна
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