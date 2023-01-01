Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Степана Локшина
Сьогодні, 17:51
Завтра, в суботу, 21 жовтня о 10:30 на щиті до Нововолинська повертається Герой Степан Локшин.
Про це у телеграмі повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.
Він закликав краян прибути до вʼїзду до міста і гідно зустріти полеглого Захисника.
«Коридором шани проводимо до церкви Воскресіння на вул. Філатова, 9 (район 4-ї шахти). Об 11:00 там розпочнеться прощальна панахида», - зазначив Карпус.
Звідти траурний кортеж попрямує до будинку, де мешкав Степан, за адресою: вул. Гнатюка, 4.
Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).
«Вічна памʼять Герою!» - йдеться у повідомленні.
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Про це у телеграмі повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.
Він закликав краян прибути до вʼїзду до міста і гідно зустріти полеглого Захисника.
«Коридором шани проводимо до церкви Воскресіння на вул. Філатова, 9 (район 4-ї шахти). Об 11:00 там розпочнеться прощальна панахида», - зазначив Карпус.
Звідти траурний кортеж попрямує до будинку, де мешкав Степан, за адресою: вул. Гнатюка, 4.
Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).
«Вічна памʼять Герою!» - йдеться у повідомленні.
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