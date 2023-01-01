Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Степана Локшина

Степан Локшин.



Про це у телеграмі повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.



Він закликав краян прибути до вʼїзду до міста і гідно зустріти



«Коридором шани проводимо до церкви Воскресіння на вул. Філатова, 9 (район 4-ї шахти). Об 11:00 там розпочнеться прощальна панахида», - зазначив Карпус.



Звідти траурний кортеж попрямує до будинку, де мешкав Степан, за адресою: вул. Гнатюка, 4.



Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).



«Вічна памʼять Герою!» - йдеться у повідомленні.

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