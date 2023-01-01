На Волині післязавтра прощатимуться із Героєм Ігорем Думкою

загиблого воїна Ігоря Думки. А церемонія прощання відбудеться 22 жовтня.



Про це у фейсбуці повідомила Ківерцівська міськрада.



Тіло військовослужбовця Ігоря Думки зустрічатимуть у Ківерцях завтра, 21 жовтня, орієнтовно о 17:00.



Маршрут траурного кортежу пролягатиме такими вулицями: Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Романа Шухевича- Залізнична - Літописна - Незалежності - Шевченка - Деревообробників,38 (до рідної домівки).



Церемонія поховання відбудеться у неділю, 22 жовтня.



Заупокійну панахиду відслужать у Свято-Покровському соборі міста Ківерці.



О 12.00 год. траурний кортеж прямуватиме від дому до собору (піша хода). Маршрут: Деревообробників - Шевченка.



Поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.



«Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь військовослужбовця Ігоря Думку», - закликали у міськраді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ківерцях на Волині завтра, 21 жовтня, зустрічатимуть тіло. А церемонія прощання відбудеться 22 жовтня.Про це у фейсбуці повідомила Ківерцівська міськрада.Тіло військовослужбовця Ігоря Думки зустрічатимуть у Ківерцях завтра, 21 жовтня, орієнтовно о 17:00.Маршрут траурного кортежу пролягатиме такими вулицями: Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Романа Шухевича- Залізнична - Літописна - Незалежності - Шевченка - Деревообробників,38 (до рідної домівки).Церемонія поховання відбудеться у неділю, 22 жовтня.Заупокійну панахиду відслужать у Свято-Покровському соборі міста Ківерці.О 12.00 год. траурний кортеж прямуватиме від дому до собору (піша хода). Маршрут: Деревообробників - Шевченка.Поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.«Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь військовослужбовця Ігоря Думку», - закликали у міськраді.

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