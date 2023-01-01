На Волині післязавтра прощатимуться із Героєм Ігорем Думкою
Сьогодні, 18:14
У Ківерцях на Волині завтра, 21 жовтня, зустрічатимуть тіло загиблого воїна Ігоря Думки. А церемонія прощання відбудеться 22 жовтня.
Про це у фейсбуці повідомила Ківерцівська міськрада.
Тіло військовослужбовця Ігоря Думки зустрічатимуть у Ківерцях завтра, 21 жовтня, орієнтовно о 17:00.
Маршрут траурного кортежу пролягатиме такими вулицями: Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Романа Шухевича- Залізнична - Літописна - Незалежності - Шевченка - Деревообробників,38 (до рідної домівки).
Церемонія поховання відбудеться у неділю, 22 жовтня.
Заупокійну панахиду відслужать у Свято-Покровському соборі міста Ківерці.
О 12.00 год. траурний кортеж прямуватиме від дому до собору (піша хода). Маршрут: Деревообробників - Шевченка.
Поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.
«Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь військовослужбовця Ігоря Думку», - закликали у міськраді.
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Про це у фейсбуці повідомила Ківерцівська міськрада.
Тіло військовослужбовця Ігоря Думки зустрічатимуть у Ківерцях завтра, 21 жовтня, орієнтовно о 17:00.
Маршрут траурного кортежу пролягатиме такими вулицями: Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Романа Шухевича- Залізнична - Літописна - Незалежності - Шевченка - Деревообробників,38 (до рідної домівки).
Церемонія поховання відбудеться у неділю, 22 жовтня.
Заупокійну панахиду відслужать у Свято-Покровському соборі міста Ківерці.
О 12.00 год. траурний кортеж прямуватиме від дому до собору (піша хода). Маршрут: Деревообробників - Шевченка.
Поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.
«Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь військовослужбовця Ігоря Думку», - закликали у міськраді.
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