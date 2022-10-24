Народний «умілець» лишив без газу 48 квартир у Ковелі

Народний «умілець» лишив без газу 48 квартир у Ковелі
У Ковелі чоловік замість газу подав воду сусідам, тож чотирьохповерховий будинок лишився без газопостачання.

Про це у фейсбуці повідомляє «Волиньгаз».

Горе-фахівець вирішив незаконно втрутитися в систему газопостачання. Він намагався самостійно здійснити заміну газової колонки та не звернув увагу на місця приєднання води та газу, тож переплутав шланги та напустив у систему газопостачання воду.

Аварійна бригада, яка виїхала на виклик перекрила газ та демонтували залиті водою лічильники на експертизу. Нині проводяться роботи з відновлення газопостачання.
Народний «умілець» лишив без газу 48 квартир у Ковелі

Власнику житла, який хотів зекономити, тепер доведеться відшкодовувати збитки за проведення експертизи, заміну газових приладів та за відновлення газопостачання у квартирах, які позбавлені блакитного палива, а отже тепла і гарячої води.
Народний «умілець» лишив без газу 48 квартир у Ковелі

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Теги: газ, Україна
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