Волинські фірми замінили 25 тисяч старих лампочок
Сьогодні, 19:01
Юридичні особи на Волині скористалися урядовою програмою і обміняли понад 25 тисяч старих лампочок на енергоефективні.
Про це повідомляє Волинська ОВА у фейсбуці.
Аби посилити енергетичну безпеку країни, уряд запровадив програму з обміну старих енергоємних ламп розжарювання на енергоефективні LED-лампи. Наразі можливість безкоштовного обміну мають юридичні особи та ОСББ.
Як розповів керівник Волинської дирекції акціонерного товариства «Укрпошта» Іван Люсак, в області загалом юридичні особи обміняли 25 288 старих лампочок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Волинська ОВА у фейсбуці.
Аби посилити енергетичну безпеку країни, уряд запровадив програму з обміну старих енергоємних ламп розжарювання на енергоефективні LED-лампи. Наразі можливість безкоштовного обміну мають юридичні особи та ОСББ.
Як розповів керівник Волинської дирекції акціонерного товариства «Укрпошта» Іван Люсак, в області загалом юридичні особи обміняли 25 288 старих лампочок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинські фірми замінили 25 тисяч старих лампочок
Сьогодні, 19:01
Народний «умілець» лишив без газу 48 квартир у Ковелі
Сьогодні, 18:43
У луцькому храмі УПЦ (МП) забороняли журналістам зйомку
Сьогодні, 18:21
На Волині післязавтра прощатимуться із Героєм Ігорем Думкою
Сьогодні, 18:14
На Волині очікують на короткочасне «бабине літо»
Сьогодні, 18:01