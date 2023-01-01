Волинські фірми замінили 25 тисяч старих лампочок





Про це повідомляє Волинська ОВА у фейсбуці.



Аби посилити енергетичну безпеку країни, уряд запровадив програму з обміну старих енергоємних ламп розжарювання на енергоефективні LED-лампи. Наразі можливість безкоштовного обміну мають юридичні особи та ОСББ.



Як розповів керівник Волинської дирекції акціонерного товариства «Укрпошта» Іван Люсак, в області загалом юридичні особи обміняли 25 288 старих лампочок.



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