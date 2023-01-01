Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 жовтня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Вдень без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.



Температура в Луцьку вночі 12-14° тепла, вдень 21-23° тепла.



По області вночі 10-15° тепла, вдень 18-23° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 21 жовтня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Вдень без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.Температура в Луцьку вночі 12-14° тепла, вдень 21-23° тепла.По області вночі 10-15° тепла, вдень 18-23° тепла.

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