Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 жовтня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 21 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Вдень без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура в Луцьку вночі 12-14° тепла, вдень 21-23° тепла.

По області вночі 10-15° тепла, вдень 18-23° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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