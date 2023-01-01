Нагородили службового пса нацгвардійців, який під час патрулювання Луцька знайшов набої в авто. ФОТО

У Волинському підрозділі Національної гвардії, службову вівчарку на прізвисько Лорд нагородили медаллю "За віддану службу" III ступеня.Про це повідомляють на сторінці військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.Влітку патрулюючи вулиці Луцька у складі військового наряду, службовий пес Лорд привернув увагу патрульних до автомобіля, який стояв припаркований. Під час огляду транспортного засобу було виявлено чорний пакет з набоями.«Лорд прийшов до нас на службу у 2021 році. Я займався з ним з перших днів його перебування в частині, тренував його для виконання різних функцій, таких як пошуку людей по їх запаховому сліду та багатьох інших завдань. Спільну мову з службовою собакою я налагодив досить легко. До служби Лорд відноситься охоче, завжди працює з великим захопленням і відданістю, поводить себе стримано. Ми здружилися і розуміємо один одного з першого погляду», - розповідає про свого чотирилапого товариша нацгвардієць-кінолог Павло.За словами Павла, собака є важливим і надійним співробітником у різних сферах службового життя. Ці вірні тварини віддані службі і людині. Вони володіють інстинктами та вміннями розпізнавати запахи різних видів й цим можуть бути надзвичайно корисними.