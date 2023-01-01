АТ «Волиньгаз» перейшло у власність держави
Сьогодні, 21:19
АТ "Волиньгаз", яке працювало під брендом "Твій Газзбут" та входило до групи "облгазів Фірташа", перейшло під контроль держави та увійшло в Групу "Нафтогаз".
Про це йдеться на сайті "Нафтогазу".
Варто зазначити, що «Волиньгаз» стало 17-тим обласним газорозподільним підприємством, яке перейшло під контроль держави з початку року.
Зміни були зумовлені необхідністю вирішення стратегічних енергетичних завдань, що стосуються надійного захисту критичних об’єктів, а також швидкого відновлення інфраструктури в разі ворожих атак.
Волиньгаз забезпечує розподіл газу до бюджетних організацій та понад 250 тисяч осель області.
Тарифи на послуги розподілу та особові рахунки для мешканців області поки що залишаються незмінними. Про зміну реквізитів у "Нафтогазі" обіцяють інформувати додатково.
Нагадаємо, раніше до НАК «Нафтогаз України» увійшли АТ «Вінницягаз», АТ «Дніпрогаз», АТ «Дніпропетровськгаз», АТ «Донецькоблгаз», АТ «Івано-Франківськгаз», АТ «Житомиргаз», АТ «Київоблгаз», АТ «Криворіжгаз», АТ «Кіровоградгаз», АТ «Львівгаз», АТ «Миколаївгаз», АТ «Сумигаз», АТ «Харківміськгаз», АТ «Харківгаз» АТ «Хмельницькгаз» та АТ «Черкасигаз».
20 жовтня новим керівником ПрАТ «Волиньгаз» став колишній очільник Луцької райдержадміністрації та колишній начальник управління соцзахисту Волинської ОДА Володимир Кец.
Заступником керівника ПрАТ «Волиньгаз» призначили депутата Волинської облради Юрія Харченка.
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Про це йдеться на сайті "Нафтогазу".
Варто зазначити, що «Волиньгаз» стало 17-тим обласним газорозподільним підприємством, яке перейшло під контроль держави з початку року.
Зміни були зумовлені необхідністю вирішення стратегічних енергетичних завдань, що стосуються надійного захисту критичних об’єктів, а також швидкого відновлення інфраструктури в разі ворожих атак.
Волиньгаз забезпечує розподіл газу до бюджетних організацій та понад 250 тисяч осель області.
Тарифи на послуги розподілу та особові рахунки для мешканців області поки що залишаються незмінними. Про зміну реквізитів у "Нафтогазі" обіцяють інформувати додатково.
Нагадаємо, раніше до НАК «Нафтогаз України» увійшли АТ «Вінницягаз», АТ «Дніпрогаз», АТ «Дніпропетровськгаз», АТ «Донецькоблгаз», АТ «Івано-Франківськгаз», АТ «Житомиргаз», АТ «Київоблгаз», АТ «Криворіжгаз», АТ «Кіровоградгаз», АТ «Львівгаз», АТ «Миколаївгаз», АТ «Сумигаз», АТ «Харківміськгаз», АТ «Харківгаз» АТ «Хмельницькгаз» та АТ «Черкасигаз».
20 жовтня новим керівником ПрАТ «Волиньгаз» став колишній очільник Луцької райдержадміністрації та колишній начальник управління соцзахисту Волинської ОДА Володимир Кец.
Заступником керівника ПрАТ «Волиньгаз» призначили депутата Волинської облради Юрія Харченка.
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