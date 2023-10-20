Банкомати, онлайн-сервіс та операції з картками: ПриватБанк тимчасово не працюватиме
20 жовтень, 22:36
Щоб підвищити якість та безпеку платежів, в ніч на 21 жовтня 2023 року ПриватБанк проводить планові регламентні роботи процесингового центру.
Під час проведення робіт у суботу 21 жовтня з 00:00 до 5:00 ранку тимчасово будуть недоступними операції з картками, платежі в Приват24, також «тайм-аут» триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку, - про це повідомила пресслужба ПриватБанку.
Зазвичай банк проводить роботи вночі, коли більшість клієнтів відпочивають. Втім, якщо ви маєте здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі, врахуйте час проведення робіт.
Цікава інформація: через процесинговий центр ПриватБанку українці зробили вже більше 70 мільярдів карткових операцій - платежів, переказів та інших.
Насьогодні клієнти ПриватБанку роблять в середньому 28 мільйонів платежів та інших операцій з картками на день. Це більше 1 млн платежів за годину та майже 50 тисяч платежів щохвилини.
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Під час проведення робіт у суботу 21 жовтня з 00:00 до 5:00 ранку тимчасово будуть недоступними операції з картками, платежі в Приват24, також «тайм-аут» триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку, - про це повідомила пресслужба ПриватБанку.
Зазвичай банк проводить роботи вночі, коли більшість клієнтів відпочивають. Втім, якщо ви маєте здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі, врахуйте час проведення робіт.
Цікава інформація: через процесинговий центр ПриватБанку українці зробили вже більше 70 мільярдів карткових операцій - платежів, переказів та інших.
Насьогодні клієнти ПриватБанку роблять в середньому 28 мільйонів платежів та інших операцій з картками на день. Це більше 1 млн платежів за годину та майже 50 тисяч платежів щохвилини.
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