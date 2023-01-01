Співак з Волині записав дует з військовим та письменником Вишебабою. ВІДЕО
Сьогодні, 21:58
Відомий співак з Волині Андрій Вдовиченко із псевдонімом Dovi записав пісню із військовослужбовцем Павлом Вишебабою, який відомий українцями своїми віршами.
Відео спільної пісні з'явилося на сторінці Павла Вишебаби в ютубі.
"Вірш написаний на фронті на початку великої війни. Разом із музикою та приспівом DOVI він перетворився на пісню. Режим світломаскування змусив згаснути багато ліхтарів – темніше стало не лише довкола, а й усередині. Та найтемніша ніч перед світанком: перемога поверне світло і на мирні вулиці, і всередину кожного", - розповів автор слів Павло Вишебаба.
Павло Вишебаба – командир відділення ЗСУ у 68 ОЄБр ім. Олекси Довбуша. Поет, музикант і громадський активіст. Автор книги-бестселера «Тільки не пиши мені про війну», перші 15000 примірників якої розкупили за рекордні 15 днів. Замовляйте книгу на сайті: https://www.vyshebaba.com.ua
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Відео спільної пісні з'явилося на сторінці Павла Вишебаби в ютубі.
"Вірш написаний на фронті на початку великої війни. Разом із музикою та приспівом DOVI він перетворився на пісню. Режим світломаскування змусив згаснути багато ліхтарів – темніше стало не лише довкола, а й усередині. Та найтемніша ніч перед світанком: перемога поверне світло і на мирні вулиці, і всередину кожного", - розповів автор слів Павло Вишебаба.
Павло Вишебаба – командир відділення ЗСУ у 68 ОЄБр ім. Олекси Довбуша. Поет, музикант і громадський активіст. Автор книги-бестселера «Тільки не пиши мені про війну», перші 15000 примірників якої розкупили за рекордні 15 днів. Замовляйте книгу на сайті: https://www.vyshebaba.com.ua
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