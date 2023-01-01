Співак з Волині записав дует з військовим та письменником Вишебабою. ВІДЕО

Відомий співак з Волинііз псевдонімом Dovi записав пісню із військовослужбовцем, який відомий українцями своїми віршами.Відео спільної пісні з'явилося на сторінці Павла Вишебаби в ютубі."Вірш написаний на фронті на початку великої війни. Разом із музикою та приспівом DOVI він перетворився на пісню. Режим світломаскування змусив згаснути багато ліхтарів – темніше стало не лише довкола, а й усередині. Та найтемніша ніч перед світанком: перемога поверне світло і на мирні вулиці, і всередину кожного", - розповів автор слів Павло Вишебаба.Павло Вишебаба – командир відділення ЗСУ у 68 ОЄБр ім. Олекси Довбуша. Поет, музикант і громадський активіст. Автор книги-бестселера «Тільки не пиши мені про війну», перші 15000 примірників якої розкупили за рекордні 15 днів. Замовляйте книгу на сайті: https://www.vyshebaba.com.ua