У керівництві «Волиньгазу» з'явився депутат облради

Юрія Харченка призначили заступником керівника ПрАТ «Волиньгаз».



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Нагадаємо, 20 жовтня ПрАТ «Волиньгаз» представили нового керівника. Ним став ексголова Луцької РВА Володимир Кец.



Довідково:



У Юрія Харченка – вища освіта. Він завершив Львівський державний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» та Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «Банківська справа».



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