У керівництві «Волиньгазу» з'явився депутат облради
Сьогодні, 15:09
Депутата Волинської облради Юрія Харченка призначили заступником керівника ПрАТ «Волиньгаз».
Про це пише ВСН з посиланням на власні джерела.
Нагадаємо, 20 жовтня ПрАТ «Волиньгаз» представили нового керівника. Ним став ексголова Луцької РВА Володимир Кец.
Довідково:
У Юрія Харченка – вища освіта. Він завершив Львівський державний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» та Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «Банківська справа».
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Про це пише ВСН з посиланням на власні джерела.
Нагадаємо, 20 жовтня ПрАТ «Волиньгаз» представили нового керівника. Ним став ексголова Луцької РВА Володимир Кец.
Довідково:
У Юрія Харченка – вища освіта. Він завершив Львівський державний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» та Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «Банківська справа».
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