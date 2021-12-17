У керівництві «Волиньгазу» з'явився депутат облради

У керівництві «Волиньгазу» з'явився депутат облради
Депутата Волинської облради Юрія Харченка призначили заступником керівника ПрАТ «Волиньгаз».

Про це пише ВСН з посиланням на власні джерела.

Нагадаємо, 20 жовтня ПрАТ «Волиньгаз» представили нового керівника. Ним став ексголова Луцької РВА Володимир Кец.

Довідково:

У Юрія Харченка – вища освіта. Він завершив Львівський державний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» та Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «Банківська справа».

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Теги: призначення, Волинь
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