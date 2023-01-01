Перейменованому на честь енкаведиста селу на Волині повернуть історичну назву





Відповідне рішення розглядали на сесії районної ради 20 жовтня, інформує



Із цього питання доповідав голова Поромівської громади Олег Савчук. Він розповів, що 13 серпня відбулись громадські збори, де більшість мешканців висловились за повернення історичної назви селу Петрове.







Також 25 серпня у Поромівській громаді на сесії прийняли депутати прийняли рішення про повернення історичної назви селу Цуцнів (нинішнє Петрове).



Голова районної ради Віктор Хиць закликав присутніх позбуватися радянського минулого та підтримати дане рішення. Тож після обговорення депутати районної ради одноголосно проголосували за перейменування села Петрове на Цуцнів. Наступним етапом буде розгляд даного питання на сесії Волинської обласної ради та ВРУ.



Варто зазначити, що, село Петрове до 1958 року називалося Цуцнів. Люди й досі пам’ятають цю назву та не сприймають нав’язаної комуністичною владою Петрове на честь Героя Радянського Союзу, заступника політрука 7-ї прикордонної застави 90-го Володимир-Волинського прикордонного загону Українського прикордонного округу військ НКВС СРСР сержанта Василя Петрова, що загинув 22 червня 1941 року неподалік села. Хоча, за спогадами місцевих жителів, він був застрелений, втікаючи (а не захищаючи), поблизу Володимира.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Володимирська районна рада підтримала рішення про позбавлення колоніального радянського минулого та перейменування села Петрове Поромівської громади на Цуцнів, як було до 1958 року.Відповідне рішення розглядали на сесії районної ради 20 жовтня, інформує Буг Із цього питання доповідав голова Поромівської громади. Він розповів, що 13 серпня відбулись громадські збори, де більшість мешканців висловились за повернення історичної назви селу Петрове.Також 25 серпня у Поромівській громаді на сесії прийняли депутати прийняли рішення про повернення історичної назви селу Цуцнів (нинішнє Петрове).Голова районної радизакликав присутніх позбуватися радянського минулого та підтримати дане рішення. Тож після обговорення депутати районної ради одноголосно проголосували за перейменування села Петрове на Цуцнів. Наступним етапом буде розгляд даного питання на сесії Волинської обласної ради та ВРУ.Варто зазначити, що, село Петрове до 1958 року називалося Цуцнів. Люди й досі пам’ятають цю назву та не сприймають нав’язаної комуністичною владою Петрове на честь Героя Радянського Союзу, заступника політрука 7-ї прикордонної застави 90-го Володимир-Волинського прикордонного загону Українського прикордонного округу військ НКВС СРСР сержанта, що загинув 22 червня 1941 року неподалік села. Хоча, за спогадами місцевих жителів, він був застрелений, втікаючи (а не захищаючи), поблизу Володимира.

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