Перейменованому на честь енкаведиста селу на Волині повернуть історичну назву

Перейменованому на честь енкаведиста селу на Волині повернуть історичну назву
Володимирська районна рада підтримала рішення про позбавлення колоніального радянського минулого та перейменування села Петрове Поромівської громади на Цуцнів, як було до 1958 року.

Відповідне рішення розглядали на сесії районної ради 20 жовтня, інформує Буг.

Із цього питання доповідав голова Поромівської громади Олег Савчук. Він розповів, що 13 серпня відбулись громадські збори, де більшість мешканців висловились за повернення історичної назви селу Петрове.



Також 25 серпня у Поромівській громаді на сесії прийняли депутати прийняли рішення про повернення історичної назви селу Цуцнів (нинішнє Петрове).

Голова районної ради Віктор Хиць закликав присутніх позбуватися радянського минулого та підтримати дане рішення. Тож після обговорення депутати районної ради одноголосно проголосували за перейменування села Петрове на Цуцнів. Наступним етапом буде розгляд даного питання на сесії Волинської обласної ради та ВРУ.

Варто зазначити, що, село Петрове до 1958 року називалося Цуцнів. Люди й досі пам’ятають цю назву та не сприймають нав’язаної комуністичною владою Петрове на честь Героя Радянського Союзу, заступника політрука 7-ї прикордонної застави 90-го Володимир-Волинського прикордонного загону Українського прикордонного округу військ НКВС СРСР сержанта Василя Петрова, що загинув 22 червня 1941 року неподалік села. Хоча, за спогадами місцевих жителів, він був застрелений, втікаючи (а не захищаючи), поблизу Володимира.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: перейменування, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Працівники луцького терцентру привезли та покинули хворого в закинутій хаті без дверей. ФОТО. ВІДЕО
У Раді не вистачило голосів за те, щоб забрати військовий ПДФО у громад
«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У керівництві «Волиньгазу» з'явився депутат облради
Сьогодні, 15:09
Краєзнавець розповів, як у замку Любарта знайшли тисячолітнє золото
Сьогодні, 15:02
Перейменованому на честь енкаведиста селу на Волині повернуть історичну назву
Сьогодні, 14:44
Поліцейські розвозять хліб жителям Авдіївки, яку стирають з лиця землі
Сьогодні, 14:29
АМКУ дозволив продати Гнідавський цукрозавод
Сьогодні, 14:16
Схожі новини
У Ківерцях на честь полеглого воїна Миколи Пащука назвуть вулицю У Ківерцях на честь полеглого воїна Миколи Пащука назвуть вулицю
06 жовтень, 19:36
У селі на Волині хочуть повернення історичної назви замість нав'язаної радянської У селі на Волині хочуть повернення історичної назви замість нав'язаної радянської
15 серпень, 08:55
Севастопольську бригаду, яка базується в Луцьку, перейменували Севастопольську бригаду, яка базується в Луцьку, перейменували
10 серпень, 20:22
На Волині планують перейменувати до 20-ти населених пунктів: перелік На Волині планують перейменувати до 20-ти населених пунктів: перелік
27 червень, 15:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі військовослужбовцю вручили ключі від квартири
Сьогодні, 16:18
 0
Нагороду полеглого волинянина Євгенія Зінченка отримали батьки
Сьогодні, 16:15
 0
В Україні «зникла» третина гумдопомоги, що надходила начебто на адресу військових
Сьогодні, 16:10
 0
У селі на Волині – аварія з постраждалими
Сьогодні, 15:53
 0
Затриманий на хабарі волинський чиновник відсудив 1,5 мільйона
Сьогодні, 15:37
 0
Медіа
відео
1/8