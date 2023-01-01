АМКУ дозволив продати Гнідавський цукрозавод

придбати активи товариства «Гнідавський цукровий завод» у Луцьку.



Про це повідомляє пресслужба АМКУ.



«Надано дозвіл на концентрацію у вигляді придбання товариством з обмеженою відповідальністю «Радехівський цукор» активів приватного акціонерного товариства «Гнідавський цукровий завод», - йдеться у повідомленні.



За даними



Згідно з цим повідомленням, ТОВ «Радехівський цукор» запропонував взяти на себе низку зобов’язань. Зокрема, протягом п’яти років з купівлі, підприємство буде приймати буряки від виробників, які проживають в радіусі 132 км від його місця розташування. Крім того, воно не зможе безпідставно відмовляти місцевим бурякоздавачам, або ж обмежувати кількість сировини, яку вони можуть здати.



"Радехівський цукор" – один з найбільших виробників цукру в Україні з виробничими потужностями у Радехові (Львівська область). Власником ТОВ «Радехівський цукор» є німецька компанія Pfeifer & Langen. Їй також належать чотири цукрові заводи на Тернопільщині – у Збаражі, Козовій, Хоросткові і Чорткові. Їхнім власником був агрохолдинг Мрія (нині – Контінентал Фармерз Груп).



Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG – німецька сімейна компанія зі штаб-квартирою в Кельні. Понад 150 років займається виробництвом та реалізацією цукру та похідних продуктів. Третій найбільший виробник цукру в Німеччині після Südzucker та Nordzucker. Випускає продукцію під торговими марками Kölner Zucker та Diamant Zucker.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Антимонопольний комітет дозволив «Радехівському цукру»товариства «Гнідавський цукровий завод» у Луцьку.Про це повідомляє пресслужба АМКУ.«Надано дозвіл на концентрацію у вигляді придбання товариством з обмеженою відповідальністю «Радехівський цукор» активів приватного акціонерного товариства «Гнідавський цукровий завод», - йдеться у повідомленні.За даними Lviv.Media , заяву на покупку заводу ТОВ «Радехівський цукор» подало у серпні цього року. У жовтні Антимонопольний комітет повідомив, що купівля заводу буде можлива лише за умов збереження в регіоні здорової конкуренції на ринку.Згідно з цим повідомленням, ТОВ «Радехівський цукор» запропонував взяти на себе низку зобов’язань. Зокрема, протягом п’яти років з купівлі, підприємство буде приймати буряки від виробників, які проживають в радіусі 132 км від його місця розташування. Крім того, воно не зможе безпідставно відмовляти місцевим бурякоздавачам, або ж обмежувати кількість сировини, яку вони можуть здати."Радехівський цукор" – один з найбільших виробників цукру в Україні з виробничими потужностями у Радехові (Львівська область). Власником ТОВ «Радехівський цукор» є німецька компанія Pfeifer & Langen. Їй також належать чотири цукрові заводи на Тернопільщині – у Збаражі, Козовій, Хоросткові і Чорткові. Їхнім власником був агрохолдинг Мрія (нині – Контінентал Фармерз Груп).Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG – німецька сімейна компанія зі штаб-квартирою в Кельні. Понад 150 років займається виробництвом та реалізацією цукру та похідних продуктів. Третій найбільший виробник цукру в Німеччині після Südzucker та Nordzucker. Випускає продукцію під торговими марками Kölner Zucker та Diamant Zucker.

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