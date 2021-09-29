Великий виробник цукру купує Гнідавський завод у Луцьку
Сьогодні, 18:14
Антимонопольний комітет (АМКУ) розпочав розгляд справи про концентрацію у вигляді придбання товариством з обмеженою відповідальністю «Радехівський цукор» активів ПАТ «Гнідавський цукровий завод».
Про це пише Ліга.Бізнес.
"Радехівський цукор" – один з найбільших виробників цукру в Україні з виробничими потужностями у Радехові (Львівська область).
Власником ТОВ «Радехівський цукор» є німецька компанія Pfeifer & Langen. Їй також належать чотири цукрові заводи на Тернопільщині – у Збаражі, Козовій, Хоросткові і Чорткові. Їхнім власником був агрохолдинг Мрія (нині – Контінентал Фармерз Груп).
Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG – німецька сімейна компанія зі штаб-квартирою в Кельні. Понад 150 років займається виробництвом та реалізацією цукру та похідних продуктів. Третій найбільший виробник цукру в Німеччині після Südzucker та Nordzucker. Випускає продукцію під торговими марками Kölner Zucker та Diamant Zucker.
Гнідавський цукровий завод – підприємство з виробництва цукру, розташоване у Луцьку, випускає продукцію під торговою маркою «Солодко». Завод може переробляти до 6 000 тонн цукрових буряків на добу.
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Про це пише Ліга.Бізнес.
"Радехівський цукор" – один з найбільших виробників цукру в Україні з виробничими потужностями у Радехові (Львівська область).
Власником ТОВ «Радехівський цукор» є німецька компанія Pfeifer & Langen. Їй також належать чотири цукрові заводи на Тернопільщині – у Збаражі, Козовій, Хоросткові і Чорткові. Їхнім власником був агрохолдинг Мрія (нині – Контінентал Фармерз Груп).
Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG – німецька сімейна компанія зі штаб-квартирою в Кельні. Понад 150 років займається виробництвом та реалізацією цукру та похідних продуктів. Третій найбільший виробник цукру в Німеччині після Südzucker та Nordzucker. Випускає продукцію під торговими марками Kölner Zucker та Diamant Zucker.
Гнідавський цукровий завод – підприємство з виробництва цукру, розташоване у Луцьку, випускає продукцію під торговою маркою «Солодко». Завод може переробляти до 6 000 тонн цукрових буряків на добу.
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Коментарі 2
Як відомо, ПАТ "Радехівський цукровий завод" має адресу с. Павлів, Радехівського району (нині - Червоноградського), Львівської області, а не Рівненської. Звідки ви висмоктали такі дані?
Як відомо, ПАТ "Радехівський цукровий завод" має адресу с. Павлів, Радехівського району (нині - Червоноградського), Львівської області, а не Рівненської.
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