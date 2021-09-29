Великий виробник цукру купує Гнідавський завод у Луцьку





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"Радехівський цукор" – один з найбільших виробників цукру в Україні з виробничими потужностями у Радехові (Львівська область).



Власником ТОВ «Радехівський цукор» є німецька компанія Pfeifer & Langen. Їй також належать чотири цукрові заводи на Тернопільщині – у Збаражі, Козовій, Хоросткові і Чорткові. Їхнім власником був агрохолдинг Мрія (нині – Контінентал Фармерз Груп).



Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG – німецька сімейна компанія зі штаб-квартирою в Кельні. Понад 150 років займається виробництвом та реалізацією цукру та похідних продуктів. Третій найбільший виробник цукру в Німеччині після Südzucker та Nordzucker. Випускає продукцію під торговими марками Kölner Zucker та Diamant Zucker.



Гнідавський цукровий завод – підприємство з виробництва цукру, розташоване у Луцьку, випускає продукцію під торговою маркою «Солодко». Завод може переробляти до 6 000 тонн цукрових буряків на добу.

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