ЗСУ вдарили по командному пункту росіян біля Маріуполя





Про це



Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що місцеві жителі не постраждали, а російських військових «рахунок уже на десятки».



"Влучання в табір окупантів в таборі “Хвиля” (Волна). Дуплет. Жодний місцевий не постраждав, якщо не вважати вікна постраждалими. Проте окупантів рахунок на десятки вже. Просто прекрасно", - йдеться у його повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони України у понеділок, 14 серпня, вдарили по командному пункту росіян, що розмістився в санаторії «Хвиля» в селі Юрʼївка поблизу Маріуполя.Про це повідомив Центр Стратегічних комунікації ЗСУ.Радник мера Маріуполяповідомив, що місцеві жителі не постраждали, а російських військових «рахунок уже на десятки»."Влучання в табір окупантів в таборі “Хвиля” (Волна). Дуплет. Жодний місцевий не постраждав, якщо не вважати вікна постраждалими. Проте окупантів рахунок на десятки вже. Просто прекрасно", - йдеться у його повідомленні.

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