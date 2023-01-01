ЗСУ вдарили по командному пункту росіян біля Маріуполя

ЗСУ вдарили по командному пункту росіян біля Маріуполя
Сили оборони України у понеділок, 14 серпня, вдарили по командному пункту росіян, що розмістився в санаторії «Хвиля» в селі Юрʼївка поблизу Маріуполя.

Про це повідомив Центр Стратегічних комунікації ЗСУ.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що місцеві жителі не постраждали, а російських військових «рахунок уже на десятки».

"Влучання в табір окупантів в таборі “Хвиля” (Волна). Дуплет. Жодний місцевий не постраждав, якщо не вважати вікна постраждалими. Проте окупантів рахунок на десятки вже. Просто прекрасно", - йдеться у його повідомленні.

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