На Волині військовий одружився зі своєю обраницею. ФОТО
Сьогодні, 16:38
Нещодавно в Шацьку зареєстрували шлюб Євген та Тетяна.
Про це повідомили друзі пари, – пише Район.Шацьк.
Узаконила пара свої стосунки в Шацькому ЦНАПі.
Друзі та рідні вітають пару та щиро бажають міцного кохання.
Зберіг щасливі моменти шлюбу фотограф з Шацька Влад Мальцев.
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Про це повідомили друзі пари, – пише Район.Шацьк.
Узаконила пара свої стосунки в Шацькому ЦНАПі.
Друзі та рідні вітають пару та щиро бажають міцного кохання.
Зберіг щасливі моменти шлюбу фотограф з Шацька Влад Мальцев.
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