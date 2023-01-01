На Волині військовий одружився зі своєю обраницею. ФОТО

Євген та Тетяна.



Про це повідомили друзі пари, – пише



Узаконила пара свої стосунки в Шацькому ЦНАПі.



Друзі та рідні вітають пару та щиро бажають міцного кохання.



Зберіг щасливі моменти шлюбу фотограф з Шацька Влад Мальцев.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нещодавно в Шацьку зареєстрували шлюбтаПро це повідомили друзі пари, – пише Район.Шацьк Узаконила пара свої стосунки в Шацькому ЦНАПі.Друзі та рідні вітають пару та щиро бажають міцного кохання.Зберіг щасливі моменти шлюбу фотограф з Шацька

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію