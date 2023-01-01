На Волині військовий одружився зі своєю обраницею. ФОТО

На Волині військовий одружився зі своєю обраницею. ФОТО
Нещодавно в Шацьку зареєстрували шлюб Євген та Тетяна.

Про це повідомили друзі пари, – пише Район.Шацьк.

Узаконила пара свої стосунки в Шацькому ЦНАПі.

Друзі та рідні вітають пару та щиро бажають міцного кохання.

Зберіг щасливі моменти шлюбу фотограф з Шацька Влад Мальцев.
На Волині військовий одружився зі своєю обраницею. ФОТО
На Волині військовий одружився зі своєю обраницею. ФОТО
На Волині військовий одружився зі своєю обраницею. ФОТО
На Волині військовий одружився зі своєю обраницею. ФОТО

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Теги: Військовий, одруження, Волинь
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