На війні загинув лучанин Дмитро Раєнков

На війні загинув лучанин Дмитро Раєнков
У Луцьку надійшла ще одна трагічна звістка. На війні загинув лучанин
Раєнков Дмитро Володимирович, 03.07.1988 року народження.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Дмитро Раєнков був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду оператора відділення інформаційних систем взводу зв’язку вузла зв’язку та радіотехнічного забезпечення.

35-річний солдат загинув 10 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Урожайне Донецької області.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

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Теги: Дмитро Раєнков
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