Суд на Волині зупинив розгляд справи, бо обвинувачений в умисному вбивстві пішов воювати





Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, пише



До суду надійшло клопотання адвоката з проханням зупинити провадження у справі у зв’язку із проходженням обвинуваченим військової служби у складі Збройних Сил України. На підтвердження він надав довідку з Міністерства оборони, з якої вбачається, що його підзахисний призваний по мобілізації до ЗСУ і перебуває у військовій частині.



У судовому засіданні прокурор підтримав прохання захисника.



Суддя Тетяна Денисюк прийняла ухвалу, якою зупинила судове провадження до звільнення обвинуваченого з військової служби.



Чоловік є уродженцем села Туропин колишнього Турійського, а нині Ковельського району, з середньою спеціальною освітою, не мав постійного місця роботи, утриманців, посередньо характеризується за місцем проживання, допускав вживання спиртних напоїв, раніше не судимий.



До суду обвинувальний акт, затверджений прокурором Ковельської окружної прокуратури, надійшов 25 травня 2022 року. Чоловіка обвинувачують у вчиненні особливо тяжкого злочину – за ч. 1 ст. 115 КК України, за який може бути призначено покарання у виді позбавлення волі строком від семи до п’ятнадцяти років.



За даними слідства, 01 березня 2022 року приблизно о 2-й годині ночі, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за місцем свого проживання, чоловік взяв в руку кухонний ніж і завдав ним удару матері в шию. В результаті цього жінка померла.



В судовому засіданні він не визнав себе винуватим і сказав, що тривалий час доглядав за тяжко хворою матір’ю. Після ампутації ноги стан її здоров’я погіршився, вона відчувала постійний біль, знеболювальні не допомагали, тому просила рідних допомогти їй померти, неодноразово були спроби суїциду, останній раз за кілька днів до смерті намагалась проковтнути велику кількість ліків.



За його словами, тієї ночі він спав у сусідній кімнаті, почув шарудіння, зазвичай мати у такий спосіб його кликала, оскільки не могла самостійно піднятись з ліжка. Увійшовши до кімнати, він побачив в руці матері ніж, рука частково лежала на півковдрі і кілька разів ворухнулась. Відкинувши ніж, він побачив кров, рану на шиї, намагався перевірити пульс, але ознак життя не було. Злякавшись, він підняв ніж і вибіг в кухню, де кинув ножа в умивальник, помив руки і ще певний час не міг відійти від побаченого. Через деякий час побіг в сусідній будинок до сестри повідомити про смерть матері.



Сторона захисту наполягає на версії про самогубство, вважає, що під час досудового розслідування не з’ясоване питання про можливість потерпілої спричинити собі смерть, не враховані гострота леза, стан здоров’я потерпілої і її бажання померти.



Суд неодноразово продовжував строк тримання обвинуваченого під вартою, з огляду на його характеристику прокуратура наголошувала, що ризик втечі був високим. Жоден із рідних не заявив суду про готовність забезпечити проживання і його перебування під цілодобовим домашнім арештом за адресою проживання когось із сестер чи братів.



У вересні 2022 року суд встановив право внесення застави в розмірі 198 тисяч 480 гривень. Станом на 9 січня 2023 року чоловік перебував у Маневицькій виправній колонії і брав участь у судових засіданнях дистанційно.



Ухвалою від 10 березня 2023 року тримання під вартою суд змінив на домашній арешт, із встановленням заборони цілодобово залишати житло та зобов’язанням прибувати за кожним викликом до суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканець Ковельського району, якого обвинувачують в умисному вбивстві своєї матері, призваний по мобілізації до Збройних Сил України і перебуває на військовій службі.Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, пише Ковель Media До суду надійшло клопотання адвоката з проханням зупинити провадження у справі у зв’язку із проходженням обвинуваченим військової служби у складі Збройних Сил України. На підтвердження він надав довідку з Міністерства оборони, з якої вбачається, що його підзахисний призваний по мобілізації до ЗСУ і перебуває у військовій частині.У судовому засіданні прокурор підтримав прохання захисника.Суддяприйняла ухвалу, якою зупинила судове провадження до звільнення обвинуваченого з військової служби.Чоловік є уродженцем села Туропин колишнього Турійського, а нині Ковельського району, з середньою спеціальною освітою, не мав постійного місця роботи, утриманців, посередньо характеризується за місцем проживання, допускав вживання спиртних напоїв, раніше не судимий.До суду обвинувальний акт, затверджений прокурором Ковельської окружної прокуратури, надійшов 25 травня 2022 року. Чоловіка обвинувачують у вчиненні особливо тяжкого злочину – за ч. 1 ст. 115 КК України, за який може бути призначено покарання у виді позбавлення волі строком від семи до п’ятнадцяти років.За даними слідства, 01 березня 2022 року приблизно о 2-й годині ночі, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за місцем свого проживання, чоловік взяв в руку кухонний ніж і завдав ним удару матері в шию. В результаті цього жінка померла.В судовому засіданні він не визнав себе винуватим і сказав, що тривалий час доглядав за тяжко хворою матір’ю. Після ампутації ноги стан її здоров’я погіршився, вона відчувала постійний біль, знеболювальні не допомагали, тому просила рідних допомогти їй померти, неодноразово були спроби суїциду, останній раз за кілька днів до смерті намагалась проковтнути велику кількість ліків.За його словами, тієї ночі він спав у сусідній кімнаті, почув шарудіння, зазвичай мати у такий спосіб його кликала, оскільки не могла самостійно піднятись з ліжка. Увійшовши до кімнати, він побачив в руці матері ніж, рука частково лежала на півковдрі і кілька разів ворухнулась. Відкинувши ніж, він побачив кров, рану на шиї, намагався перевірити пульс, але ознак життя не було. Злякавшись, він підняв ніж і вибіг в кухню, де кинув ножа в умивальник, помив руки і ще певний час не міг відійти від побаченого. Через деякий час побіг в сусідній будинок до сестри повідомити про смерть матері.Сторона захисту наполягає на версії про самогубство, вважає, що під час досудового розслідування не з’ясоване питання про можливість потерпілої спричинити собі смерть, не враховані гострота леза, стан здоров’я потерпілої і її бажання померти.Суд неодноразово продовжував строк тримання обвинуваченого під вартою, з огляду на його характеристику прокуратура наголошувала, що ризик втечі був високим. Жоден із рідних не заявив суду про готовність забезпечити проживання і його перебування під цілодобовим домашнім арештом за адресою проживання когось із сестер чи братів.У вересні 2022 року суд встановив право внесення застави в розмірі 198 тисяч 480 гривень. Станом на 9 січня 2023 року чоловік перебував у Маневицькій виправній колонії і брав участь у судових засіданнях дистанційно.Ухвалою від 10 березня 2023 року тримання під вартою суд змінив на домашній арешт, із встановленням заборони цілодобово залишати житло та зобов’язанням прибувати за кожним викликом до суду.

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