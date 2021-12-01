Луцьке радіо презентує історичний подкаст про УПА





Радіопрограма передбачає 20 випусків хронометражем 15 хвилин, кожен з яких розкриває історію однієї відомої постаті, яка боролася за незалежність України під час Другої світової війни та після неї.



«Це перший спеціалізований подкаст та радіопрограма про Українську повстанську армію, розрахована на масову аудиторію. Ми хочемо показати правдиву історію про єдиних борців за незалежність України у часи Другої світової та подальші роки», – розповіла керівниця проєкту Вікторія Жуковська.



Редакторка проєкту Анастасія Передрій пояснила, що назва подкасту – символічна. «Вже вечір вечоріє» – впізнавані слова з пісні «Лента за лентою», однієї з найпопулярніших композицій українських повстанців. Пісню співали у часи національного відродження кінця 80-х – початку 90-х років, Помаранчевої революції, а з 2014 року, у часи російської агресії проти України, її співали українські вояки.



Аудіопродукт звучить в ефірі CID FM, а також на всіх популярних подкаст-платформах. Знайти можна





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Новий подкаст «Вже вечір вечоріє: підпілля УПА» видає радіо «СіД FM» за підтримки Українського культурного фонду.Радіопрограма передбачає 20 випусків хронометражем 15 хвилин, кожен з яких розкриває історію однієї відомої постаті, яка боролася за незалежність України під час Другої світової війни та після неї.«Це перший спеціалізований подкаст та радіопрограма про Українську повстанську армію, розрахована на масову аудиторію. Ми хочемо показати правдиву історію про єдиних борців за незалежність України у часи Другої світової та подальші роки», – розповіла керівниця проєктуРедакторка проєктупояснила, що назва подкасту – символічна. «Вже вечір вечоріє» – впізнавані слова з пісні «Лента за лентою», однієї з найпопулярніших композицій українських повстанців. Пісню співали у часи національного відродження кінця 80-х – початку 90-х років, Помаранчевої революції, а з 2014 року, у часи російської агресії проти України, її співали українські вояки.Аудіопродукт звучить в ефірі CID FM, а також на всіх популярних подкаст-платформах. Знайти можна за посиланням

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