Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Андрій Ходаковський
Сьогодні, 14:10
На війні загинув Герой з Волині Андрій Ходаковський.
Про це повідомили у Камінь-Каширській районній військовій адміністрації.
"Під час виконання бойового завдання, пов'язаного із захистом України від російської агресії, смертю хоробрих поліг воїн Андрій Ходаковський із села Качин (Сошичненська ТГ). Відповідно до розпорядження начальниці РВА Ольги Ващук у районі продовжено дні жалоби – до 16 серпня. Світла пам'ять і вічна шана Герою! Глибокі співчуття рідним загиблого!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Камінь-Каширській районній військовій адміністрації.
"Під час виконання бойового завдання, пов'язаного із захистом України від російської агресії, смертю хоробрих поліг воїн Андрій Ходаковський із села Качин (Сошичненська ТГ). Відповідно до розпорядження начальниці РВА Ольги Ващук у районі продовжено дні жалоби – до 16 серпня. Світла пам'ять і вічна шана Герою! Глибокі співчуття рідним загиблого!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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