Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Андрій Ходаковський

Андрій Ходаковський.



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"Під час виконання бойового завдання, пов'язаного із захистом України від російської агресії, смертю хоробрих поліг воїн Андрій Ходаковський із села Качин (Сошичненська ТГ). Відповідно до розпорядження начальниці РВА Ольги Ващук у районі продовжено дні жалоби – до 16 серпня. Світла пам'ять і вічна шана Герою! Глибокі співчуття рідним загиблого!" - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Камінь-Каширській районній військовій адміністрації."Під час виконання бойового завдання, пов'язаного із захистом України від російської агресії, смертю хоробрих поліг воїн Андрій Ходаковський із села Качин (Сошичненська ТГ). Відповідно до розпорядження начальниці РВА Ольги Ващук у районі продовжено дні жалоби – до 16 серпня. Світла пам'ять і вічна шана Герою! Глибокі співчуття рідним загиблого!" - йдеться в повідомленні.

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