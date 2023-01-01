Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Андрій Ходаковський

Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Андрій Ходаковський
На війні загинув Герой з Волині Андрій Ходаковський.

Про це повідомили у Камінь-Каширській районній військовій адміністрації.

"Під час виконання бойового завдання, пов'язаного із захистом України від російської агресії, смертю хоробрих поліг воїн Андрій Ходаковський із села Качин (Сошичненська ТГ). Відповідно до розпорядження начальниці РВА Ольги Ващук у районі продовжено дні жалоби – до 16 серпня. Світла пам'ять і вічна шана Герою! Глибокі співчуття рідним загиблого!" - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцьке радіо презентує історичний подкаст про УПА
Сьогодні, 14:42
Ухилянтів, спійманих на кордоні, вистачило б на 5 бригад ЗСУ, – Financial Times
Сьогодні, 14:30
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Андрій Ходаковський
Сьогодні, 14:10
Колишнього генерал-майора СБУ засудили до 12 років за держзраду
Сьогодні, 13:50
Представилась співробітницею Міноборони: 34-річна уродженка Чернігівщини виманила гроші за «допомогу» у звільненні бійця з полону
Сьогодні, 13:15
Схожі новини
У лікарні під час відпустки помер Герой з Волині Юрій Куденчук У лікарні під час відпустки помер Герой з Волині Юрій Куденчук
13 серпень, 08:04
На Волині попрощалися з Героєм, командиром стрілецького взводу 100-ої окремої бригади тероборони Юрієм Шабатом На Волині попрощалися з Героєм, командиром стрілецького взводу 100-ої окремої бригади тероборони Юрієм Шабатом
12 серпень, 21:16
Помер воїн з Волині Василь Журик Помер воїн з Волині Василь Журик
11 серпень, 16:00
У Луцьку попрощалися із загиблим захисником України Русланом Лужанцовим У Луцьку попрощалися із загиблим захисником України Русланом Лужанцовим
11 серпень, 13:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцьке радіо презентує історичний подкаст про УПА
Сьогодні, 14:42
 0
Ухилянтів, спійманих на кордоні, вистачило б на 5 бригад ЗСУ, – Financial Times
Сьогодні, 14:30
 0
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Андрій Ходаковський
Сьогодні, 14:10
 0
Колишнього генерал-майора СБУ засудили до 12 років за держзраду
Сьогодні, 13:50
 0
Представилась співробітницею Міноборони: 34-річна уродженка Чернігівщини виманила гроші за «допомогу» у звільненні бійця з полону
Сьогодні, 13:15
 0
Медіа
відео
1/8