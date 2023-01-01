Ухилянтів, спійманих на кордоні, вистачило б на 5 бригад ЗСУ, – Financial Times





Про це пише Financial Times, інформує



Як зазначається, йдеться про 13 600 осіб, яких просто спіймали, і ще 6 100 тих, кого арештували просто на кордоні через використання підроблених документів. У своїх твердженнях FT покладається на дані, отримані від українських прикордонників.



"Нещодавня хвиля корупційних скандалів показує, що дехто сплачує тисячі доларів за документи про звільнення від військового обов'язку", - пише видання.



FT наголошує, що, попри "патріотичний запал", є люди, які намагаються уникнути призову до армії. За це вони готові платити великі гроші.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За весь час повномасштабної війни на кордоні України було затримано стільки чоловіків, скільки потрібно для формування п’яти бригад ЗСУ.Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ Як зазначається, йдеться про 13 600 осіб, яких просто спіймали, і ще 6 100 тих, кого арештували просто на кордоні через використання підроблених документів. У своїх твердженнях FT покладається на дані, отримані від українських прикордонників."Нещодавня хвиля корупційних скандалів показує, що дехто сплачує тисячі доларів за документи про звільнення від військового обов'язку", - пише видання.FT наголошує, що, попри "патріотичний запал", є люди, які намагаються уникнути призову до армії. За це вони готові платити великі гроші.

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