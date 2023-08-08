У Луцьку провели в останню дорогу загиблого Героя Олександра Чертіліна

У Луцьку провели в останню дорогу загиблого Героя Олександра Чертіліна
Жителі Луцької міської територіальної громади віддали данину шани загиблому військовослужбовцю Олександру Чертіліну, який поліг у війні з російськими окупантами. Сьогодні, 14 серпня, Героя відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Лучанин Олександр Чертілін, 28.08.1985 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду оператора десантно-штурмового взводу 3-ї десантно-штурмової роти 1-го десантно-штурмового батальйону.

Військовослужбовець Олександр Чертілін загинув 08.08.2023 під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Червона Криниця Запорізької області.

Після завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом.

Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.

Місцем останнього спочинку Олександра Чертіліна стала Алея почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.
У Луцьку провели в останню дорогу загиблого Героя Олександра Чертіліна

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
У Луцьку провели в останню дорогу загиблого Героя Олександра Чертіліна
У Луцьку провели в останню дорогу загиблого Героя Олександра Чертіліна
У Луцьку провели в останню дорогу загиблого Героя Олександра Чертіліна
У Луцьку провели в останню дорогу загиблого Героя Олександра Чертіліна


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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