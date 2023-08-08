У Луцьку провели в останню дорогу загиблого Героя Олександра Чертіліна

Жителі Луцької міської територіальної громади віддали данину шани загиблому військовослужбовцю, який поліг у війні з російськими окупантами. Сьогодні, 14 серпня, Героя відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Лучанин Олександр Чертілін, 28.08.1985 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду оператора десантно-штурмового взводу 3-ї десантно-штурмової роти 1-го десантно-штурмового батальйону.Військовослужбовець Олександр Чертілін загинув 08.08.2023 під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Червона Криниця Запорізької області.Після завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом.Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.Місцем останнього спочинку Олександра Чертіліна стала Алея почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.