У Луцьку провели в останню дорогу загиблого Героя Олександра Чертіліна
Сьогодні, 15:00
Жителі Луцької міської територіальної громади віддали данину шани загиблому військовослужбовцю Олександру Чертіліну, який поліг у війні з російськими окупантами. Сьогодні, 14 серпня, Героя відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Лучанин Олександр Чертілін, 28.08.1985 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду оператора десантно-штурмового взводу 3-ї десантно-штурмової роти 1-го десантно-штурмового батальйону.
Військовослужбовець Олександр Чертілін загинув 08.08.2023 під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Червона Криниця Запорізької області.
Після завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом.
Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
Місцем останнього спочинку Олександра Чертіліна стала Алея почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Лучанин Олександр Чертілін, 28.08.1985 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду оператора десантно-штурмового взводу 3-ї десантно-штурмової роти 1-го десантно-штурмового батальйону.
Військовослужбовець Олександр Чертілін загинув 08.08.2023 під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Червона Криниця Запорізької області.
Після завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом.
Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
Місцем останнього спочинку Олександра Чертіліна стала Алея почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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