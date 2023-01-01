Колишнього генерал-майора СБУ засудили до 12 років за держзраду
Сьогодні, 13:50
До 12 років за ґратами засудили колишнього генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова за держзраду та замах на терористичний акт в інтересах держави-агресора.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
За публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора суд визнав винним колишнього першого заступника керівника Центру спеціальних операцій «А» СБУ у державній зраді, закінченому замаху на скоєння терористичного акту, а також незаконному поводженні з вогнепальною зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Його засуджено до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.
Прокурори у суді довели, що генерал-майор СБУ збирав інформацію, яка становила державну таємницю, та передавав її представникам рф.
Також за завданням спецслужб країни-агресора, засуджений підшуковував осіб серед колишніх військовослужбовців СБУ для вчинення теракту.
Його метою було вбивство майора ЗС Чеченської Республіки Ічкерія, який з лютого 2015 року під час війни на сході України очолював Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва.
Тоді правоохоронці попередили вбивство, заплановане спецслужбами рф.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося СБУ.
Кримінальне провадження стосовно співробітника Департаменту служби контррозвідувальних операцій ФСБ, який завербував засудженого, наразі перебуває на заочному розгляді у суді.
Як зазначили в СБУ, слідство встановило, що посадовець перебував на агентурному зв’язку під псевдонімом «Бобиль» у полковника фсб рф Ігоря Єгорова. Останній під позивним «Ельбрус» був одним із організаторів окупації та розгортання терористичної діяльності на Донбасі влітку 2014 року.
Також було встановлено, що Шайтанов збирав і передавав російській стороні інформацію про таємні операції в районі АТО/ООС і задіяних в них співробітників, про оперативників і контррозвідників СБУ тощо.
Нагадаємо, що контррозвідка СБУ затримала Шайтанова у квітні 2020 року в результаті багатоетапної спецоперації.
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Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
За публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора суд визнав винним колишнього першого заступника керівника Центру спеціальних операцій «А» СБУ у державній зраді, закінченому замаху на скоєння терористичного акту, а також незаконному поводженні з вогнепальною зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Його засуджено до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.
Прокурори у суді довели, що генерал-майор СБУ збирав інформацію, яка становила державну таємницю, та передавав її представникам рф.
Також за завданням спецслужб країни-агресора, засуджений підшуковував осіб серед колишніх військовослужбовців СБУ для вчинення теракту.
Його метою було вбивство майора ЗС Чеченської Республіки Ічкерія, який з лютого 2015 року під час війни на сході України очолював Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва.
Тоді правоохоронці попередили вбивство, заплановане спецслужбами рф.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося СБУ.
Кримінальне провадження стосовно співробітника Департаменту служби контррозвідувальних операцій ФСБ, який завербував засудженого, наразі перебуває на заочному розгляді у суді.
Як зазначили в СБУ, слідство встановило, що посадовець перебував на агентурному зв’язку під псевдонімом «Бобиль» у полковника фсб рф Ігоря Єгорова. Останній під позивним «Ельбрус» був одним із організаторів окупації та розгортання терористичної діяльності на Донбасі влітку 2014 року.
Також було встановлено, що Шайтанов збирав і передавав російській стороні інформацію про таємні операції в районі АТО/ООС і задіяних в них співробітників, про оперативників і контррозвідників СБУ тощо.
Нагадаємо, що контррозвідка СБУ затримала Шайтанова у квітні 2020 року в результаті багатоетапної спецоперації.
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