Колишнього генерал-майора СБУ засудили до 12 років за держзраду

Валерія Шайтанова за держзраду та замах на терористичний акт в інтересах держави-агресора.



Про це



За публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора суд визнав винним колишнього першого заступника керівника Центру спеціальних операцій «А» СБУ у державній зраді, закінченому замаху на скоєння терористичного акту, а також незаконному поводженні з вогнепальною зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.



Його засуджено до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.



Прокурори у суді довели, що генерал-майор СБУ збирав інформацію, яка становила державну таємницю, та передавав її представникам рф.



Також за завданням спецслужб країни-агресора, засуджений підшуковував осіб серед колишніх військовослужбовців СБУ для вчинення теракту.



Його метою було вбивство майора ЗС Чеченської Республіки Ічкерія, який з лютого 2015 року під час війни на сході України очолював Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва.



Тоді правоохоронці попередили вбивство, заплановане спецслужбами рф.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося СБУ.



Кримінальне провадження стосовно співробітника Департаменту служби контррозвідувальних операцій ФСБ, який завербував засудженого, наразі перебуває на заочному розгляді у суді.



Як зазначили в СБУ, слідство встановило, що посадовець перебував на агентурному зв’язку під псевдонімом «Бобиль» у полковника фсб рф Ігоря Єгорова. Останній під позивним «Ельбрус» був одним із організаторів окупації та розгортання терористичної діяльності на Донбасі влітку 2014 року.



Також було встановлено, що Шайтанов збирав і передавав російській стороні інформацію про таємні операції в районі АТО/ООС і задіяних в них співробітників, про оперативників і контррозвідників СБУ тощо.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До 12 років за ґратами засудили колишнього генерал-майора СБУза держзраду та замах на терористичний акт в інтересах держави-агресора.Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.За публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора суд визнав винним колишнього першого заступника керівника Центру спеціальних операцій «А» СБУ у державній зраді, закінченому замаху на скоєння терористичного акту, а також незаконному поводженні з вогнепальною зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.Його засуджено до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.Прокурори у суді довели, що генерал-майор СБУ збирав інформацію, яка становила державну таємницю, та передавав її представникам рф.Також за завданням спецслужб країни-агресора, засуджений підшуковував осіб серед колишніх військовослужбовців СБУ для вчинення теракту.Його метою було вбивство майора ЗС Чеченської Республіки Ічкерія, який з лютого 2015 року під час війни на сході України очолював Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва.Тоді правоохоронці попередили вбивство, заплановане спецслужбами рф.Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося СБУ.Кримінальне провадження стосовно співробітника Департаменту служби контррозвідувальних операцій ФСБ, який завербував засудженого, наразі перебуває на заочному розгляді у суді.Як зазначили в СБУ, слідство встановило, що посадовець перебував на агентурному зв’язку під псевдонімом «Бобиль» у полковника фсб рф. Останній під позивним «Ельбрус» був одним із організаторів окупації та розгортання терористичної діяльності на Донбасі влітку 2014 року.Також було встановлено, що Шайтанов збирав і передавав російській стороні інформацію про таємні операції в районі АТО/ООС і задіяних в них співробітників, про оперативників і контррозвідників СБУ тощо.Нагадаємо, що контррозвідка СБУ затримала Шайтанова у квітні 2020 року в результаті багатоетапної спецоперації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію