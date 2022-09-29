Представилась співробітницею Міноборони: 34-річна уродженка Чернігівщини виманила гроші за «допомогу» у звільненні бійця з полону





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Згідно з матеріалами слідства, 34-річна уродженка Чернігівської області, представляючись співробітницею Міністерства оборони України, яка займається обміном військовополонених, запропонувала жінці за винагороду свою допомогу у встановленні місцезнаходження військовополоненого чоловіка. Також вона пообіцяла своє сприяння у внесенні чоловіка до списків військовополонених для обміну в найкоротший час.



Потерпіла, будучи введеною в оману, упродовж травня-червня 2023 року шість разів передавала шахрайці гроші на загальну суму близько 150 тисяч гривень. Після цього підозрювана перестала виходити з нею на зв'язок та витратила гроші на власні потреби.



Наразі зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.



Також з’ясувалося, що жінка вже раніше притягувалася до відповідальності за крадіжку, вироком суду засуджено до 7 років позбавлення волі із конфіскацією майна (вирок суду не набрав законної сили).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зловмисниця ошукала рідних військовополоненого на майже 150 тисяч гривень.Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.Згідно з матеріалами слідства, 34-річна уродженка Чернігівської області, представляючись співробітницею Міністерства оборони України, яка займається обміном військовополонених, запропонувала жінці за винагороду свою допомогу у встановленні місцезнаходження військовополоненого чоловіка. Також вона пообіцяла своє сприяння у внесенні чоловіка до списків військовополонених для обміну в найкоротший час.Потерпіла, будучи введеною в оману, упродовж травня-червня 2023 року шість разів передавала шахрайці гроші на загальну суму близько 150 тисяч гривень. Після цього підозрювана перестала виходити з нею на зв'язок та витратила гроші на власні потреби.Наразі зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.Також з’ясувалося, що жінка вже раніше притягувалася до відповідальності за крадіжку, вироком суду засуджено до 7 років позбавлення волі із конфіскацією майна (вирок суду не набрав законної сили).

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