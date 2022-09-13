Майже 100 квартир: у місті на Волині будують та реконструюють житло для переселенців

Майже 100 квартир: у місті на Волині будують та реконструюють житло для переселенців
У Ковелі підписали договори з міжнародними організацію щодо реконструкції та будівництва у місті житла для внутрішньо переміщених українців.

Наразі є домовленість про реалізацію двох проєктів, пише Суспільне.

Що передбачає проєкт

У рамках проєкту "Реконструкція двоповерхової адміністративної будівлі та учбово-побутового корпусу під багатоквартирні житлові будинки на вулиці Драгоманова" планується реконструювати 24 квартири, які будуть повністю вмебльовані та укомплектовані побутовою технікою. повідомили у Ковельській міській раді.

Проєкт реалізовується у рамках програми НЕФКО "Підтримка ЄС для нагальних потреб розміщення внутрішньо переміщених осіб в Україні", що фінансується Інвестиційною платформою сусідства Європейського Союзу.

Наразі підписаний договір з підрядником на суму 1 000 798 євро. За словами міського голови Ігоря Чайки, ці помешкання будуть власністю громади. Зараз готується документ, який визначатиме порядок надання і користування цими приміщеннями.

Будівництво житла для переселенців у Ковелі

Також у місті розпочали впровадження інвестиційного проєкту "Підтримка ЄС у забезпеченні житлом внутрішньо переміщених осіб у Ковелі".

Ним передбачається будівництво п’ятиповерхового житлового будинку на 70 квартир. У березні 2023 року був підписаний грантовий договір на суму 4 806 900 євро.

Проєкт реалізовується в рамках Програми підтримки Європейського Союзу "Житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та відновлення звільнених міст в Україні".

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Теги: Волинь, житло, будівництво, переселенці
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