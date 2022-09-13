Майже 100 квартир: у місті на Волині будують та реконструюють житло для переселенців
Сьогодні, 19:16
У Ковелі підписали договори з міжнародними організацію щодо реконструкції та будівництва у місті житла для внутрішньо переміщених українців.
Наразі є домовленість про реалізацію двох проєктів, пише Суспільне.
Що передбачає проєкт
У рамках проєкту "Реконструкція двоповерхової адміністративної будівлі та учбово-побутового корпусу під багатоквартирні житлові будинки на вулиці Драгоманова" планується реконструювати 24 квартири, які будуть повністю вмебльовані та укомплектовані побутовою технікою. повідомили у Ковельській міській раді.
Проєкт реалізовується у рамках програми НЕФКО "Підтримка ЄС для нагальних потреб розміщення внутрішньо переміщених осіб в Україні", що фінансується Інвестиційною платформою сусідства Європейського Союзу.
Наразі підписаний договір з підрядником на суму 1 000 798 євро. За словами міського голови Ігоря Чайки, ці помешкання будуть власністю громади. Зараз готується документ, який визначатиме порядок надання і користування цими приміщеннями.
Будівництво житла для переселенців у Ковелі
Також у місті розпочали впровадження інвестиційного проєкту "Підтримка ЄС у забезпеченні житлом внутрішньо переміщених осіб у Ковелі".
Ним передбачається будівництво п’ятиповерхового житлового будинку на 70 квартир. У березні 2023 року був підписаний грантовий договір на суму 4 806 900 євро.
Проєкт реалізовується в рамках Програми підтримки Європейського Союзу "Житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та відновлення звільнених міст в Україні".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Наразі є домовленість про реалізацію двох проєктів, пише Суспільне.
Що передбачає проєкт
У рамках проєкту "Реконструкція двоповерхової адміністративної будівлі та учбово-побутового корпусу під багатоквартирні житлові будинки на вулиці Драгоманова" планується реконструювати 24 квартири, які будуть повністю вмебльовані та укомплектовані побутовою технікою. повідомили у Ковельській міській раді.
Проєкт реалізовується у рамках програми НЕФКО "Підтримка ЄС для нагальних потреб розміщення внутрішньо переміщених осіб в Україні", що фінансується Інвестиційною платформою сусідства Європейського Союзу.
Наразі підписаний договір з підрядником на суму 1 000 798 євро. За словами міського голови Ігоря Чайки, ці помешкання будуть власністю громади. Зараз готується документ, який визначатиме порядок надання і користування цими приміщеннями.
Будівництво житла для переселенців у Ковелі
Також у місті розпочали впровадження інвестиційного проєкту "Підтримка ЄС у забезпеченні житлом внутрішньо переміщених осіб у Ковелі".
Ним передбачається будівництво п’ятиповерхового житлового будинку на 70 квартир. У березні 2023 року був підписаний грантовий договір на суму 4 806 900 євро.
Проєкт реалізовується в рамках Програми підтримки Європейського Союзу "Житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та відновлення звільнених міст в Україні".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Польщі затримали двох шпигунів групи «Вагнера»
Сьогодні, 20:35
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 серпня
Сьогодні, 20:00
Майже 100 квартир: у місті на Волині будують та реконструюють житло для переселенців
Сьогодні, 19:16
Зеленський відвідав Донеччину
Сьогодні, 18:40
Великий виробник цукру купує Гнідавський завод у Луцьку
Сьогодні, 18:14
Медіа