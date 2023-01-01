У Польщі затримали двох шпигунів групи «Вагнера»





Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маруш Камінський, пише



"ABW у співпраці з поліцією ідентифікували та затримали двох росіян, які поширювали пропагандистські матеріали групи "Вагнера" у Кракові та Варшаві. Обидвом підозрюваним висунули звинувачення у шпигунстві, і їх заарештували. Більше інформації незабаром", — йдеться у повідомлення у Twitter.



Що відомо про ПВК "Вагнер" у Білорусі



Після невдалого заколоту 23-24 червня 2023 року між Пригожиним та невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком була домовленість про переміщення "вагнерівців" на територію РБ.



Речник ДПСУ Андрій Демченко вказав, що ПВК "Вагнер" у Білорусі можуть використати для провокацій. Лукашенко заявляв, що найманці хочуть на "екскурсію до Варшави та Жешува".



Президент Польщі Анджей Дуда вказав, що група досвідчених у боях і добре навчених солдатів, як от найманці "Вагнера", що нараховує можливо кілька тисяч, завжди становить потенційну небезпеку.



23 липня президент Білорусі заявив, що найманці ПВК "Вагнер" хочуть на "екскурсію до Варшави та Жешува". Однак вже 1 серпня Лукашенко заявив, що "пожартував" про наміри "вагнерівців" поїхати "на екскурсію до Варшави і Жешува".



На тлі погроз з боку Лукашенка Польща заявила про створення окремого саперного батальйону, що дислокуватиметься неподалік білорусько-польського кордону.



Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив про плани зосередити на кордоні з Білоруссю до 10 тисяч військових для підтримки Прикордонної служби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Агентство внутрішньої безпеки (ABW) Польщі затримало двох шпигунів приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер".Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маруш Камінський, пише Суспільне "ABW у співпраці з поліцією ідентифікували та затримали двох росіян, які поширювали пропагандистські матеріали групи "Вагнера" у Кракові та Варшаві. Обидвом підозрюваним висунули звинувачення у шпигунстві, і їх заарештували. Більше інформації незабаром", — йдеться у повідомлення у Twitter.Після невдалого заколоту 23-24 червня 2023 року міжта невизнаним президентом Білорусібула домовленість про переміщення "вагнерівців" на територію РБ.Речник ДПСУвказав, що ПВК "Вагнер" у Білорусі можуть використати для провокацій. Лукашенко заявляв, що найманці хочуть на "екскурсію до Варшави та Жешува".Президент Польщівказав, що група досвідчених у боях і добре навчених солдатів, як от найманці "Вагнера", що нараховує можливо кілька тисяч, завжди становить потенційну небезпеку.23 липня президент Білорусі заявив, що найманці ПВК "Вагнер" хочуть на "екскурсію до Варшави та Жешува". Однак вже 1 серпня Лукашенко заявив, що "пожартував" про наміри "вагнерівців" поїхати "на екскурсію до Варшави і Жешува".На тлі погроз з боку Лукашенка Польща заявила про створення окремого саперного батальйону, що дислокуватиметься неподалік білорусько-польського кордону.Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив про плани зосередити на кордоні з Білоруссю до 10 тисяч військових для підтримки Прикордонної служби.

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