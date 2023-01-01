Генштаб розповів про ситуацію на усіх напрямках фронту

Протягом доби 14 серпня російські окупанти завдали чергової авіаційної та ракетних атак по території України. В Одеській області ворог застосував 8х ракет «Калібр» та 15х іранських ударних дронів Shahed-136/1.Після успішного залучення сил та засобів української ППО перехопили всі ракети Калібр та БПЛА. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.Загалом окупанти завдали 12х ракетних, 67х авіаційних ударів та понад 40х атак MLRS по позиціях українських військ та різних населених пунктах. На жаль, російські терористичні атаки вбивали та поранені мирних жителів. Пошкоджені житлові будинки, торговий центр, студентський гуртожиток, дитячі садочки, школи та іншу цивільну інфраструктуЙмовірність ракетних та авіаційних ударів по Україні залишається високою.Протягом доби 14 серпня було проведено 11х бойових залучень.Волинь та Полісся сокири: без суттєвих змін.Сокири Сіверщини та Слобожанщини: ворог завдав авіаудару по околицях Степне (Сумська область). Противник обстріляв з мінометів та артилерії понад 25 населених пунктів, в тому числі Блешня, Хотіївка, Тимоновичі (Чернігівська область), Атинське, Степне, Водолахи (Сумська область), Уди, Стрілеча, Лук'янці (Харківська область).Куп'янська вісь: противник завдав авіаударів по околицях Іванківки, Загризове (Харківська область) та Стельмахівки (Луганська область). Під артилерійський та мінометний обстріл противника потрапили понад 15 населених пунктів, серед яких Новомлинськ, Вільшана, Синківка, Куп'янськ, Подоли, Бугаївка (Харківська область).Вісь Лиман: противник завдав авіаудари по околицях Білогорівки (Луганська область) та Спірне (Донецька область). Понад 25 населених пунктів: Невське, Діброва, Білогорівка (Луганська область), Сіверськ, Верхньокам'янське, Спірне (Донецька область).Вісь Бахмут: російські сили завдали авіаудари по околицях Васюківки та Кліщіївки (Донецька область). Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, зокрема Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Кліщіївка (Донецька область).Вісь Авдіївки: ворог завдав авіаудару по околицях Авдіївки. Під артилерійський обстріл потрапили населені пункти Олександропіль, Степове, Керамик, Новокалинове, Авдіївка (Донецька область).Вісь Мар'їнка: Сили оборони України продовжують стримувати російський наступ у околицях міст Мар'їнка та Красногорівка (Донецька область). Ворог завдав авіаудару по околицях Красногорівки та Новомихайлівки (Донецька область). Окупанти обстріляли з артилерії понад 10 населених пунктів, зокрема Красногорівка, Мар'їнка, Георгіївка, Хостре, Новомихайлівка, Катеринівка (Донецька область).Шахтарське вісь: ворог завдав авіаударів по містах Велика Новосілка, Благодатне, Макарівка, Урожаїне (Донецька область). Під артилерійський обстріл потрапили понад 10 населених пунктів, у тому числі Вугледар, Пречистівка, Золота-Нива, Благодатне, Урожайне, Старомаєрське (Донецька область).Запорізька вісь: окупанти завдали авіаудару по околицях Новоданилівки (Запорізька область). Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів: Чарівне, Новоандріївка, Щербаки, Павлівка, П'ятихатки, Кам'янське (Запорізька область).Херсонська вісь: противник завдав авіаудару по околицях Ольгівки (Херсонська область). Під ворожий обстріл потрапили понад 20 населених пунктів, серед яких Золота-Балка, Михайлівка, Гаврилівка, Республіканець, Новокири, Комишани (Херсонська область) та місто Херсон.Водночас Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на сокирах Мелітополя та Бердянської, закріплюючи позиції та ведуть контрбатарейний вогонь.Московський режим продовжує незаконну інтеграцію тимчасово окупованих територій України у свій суспільно-політичний простір. Таким чином, в населеному пункті Сватове (Луганська область) з метою зміни керівництва органів місцевого самоврядування окупанти вимагають, щоб представники адміністрацій та селищних рад звільнилися з посад за власним бажанням. За результатами фейкових виборів на окупованих територіях в єдиний день голосування в Росії 10 вересня окупанти планують створити так звані “муніципали”, які очолюватимуть місцеві колаборанти.Протягом доби 14 серпня Повітряні сили України завдали 1х авіаудару по командно-оперативному центру, 7х авіаційних ударів по зосередженню військ, озброєння та військової техніки, а також 3х авіаційних ударів по зенітних ракетних системах противникаУкраїнські захисники також збили ворожий ударний гелікоптер Ка-52.