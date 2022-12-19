Волинські рятувальники ліквідовують наслідки повені у Словенії. ФОТО

Волинські рятувальники в складі зведеного загону докладають максимум зусиль для якнайшвидшого подолання наслідків паводка у Словенії.Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.Від початку робіт рятувальники зведеного загону ДСНС, що працює у Словенії розчистили і розширили 410 м русла річки Савінья, облаштували 60 м дамби та укріпили 120 м берега.Організували перевезення двома тягачами ДСНС великогабаритної військової інженерної техніки до району проведення аварійно-відновлювальних робіт.Окрім цього, надавали допомогу місцевим мешканцям по демонтажу зруйнованого будинку, який знаходиться в руслі річки Савінья.Також сьогодні українські рятувальники зустрілися з Міністеркою закордонних справ Республіки Словенія Танею Файон та Надзвичайним і повноважним послом України в республіці Словенія Андрієм Тараном.Очільниця МЗС Словенії відвідала локації на яких працюють фахівці ДСНС.Орієнтовно за два дні вони мають змінити тут напрямок русла річки. Після чого, будуть займатися берегоукріпленням зі сторони населеного пункту, де є житлові будинки."Країна, якій самій дуже важко, знайшла можливість прийти на допомогу, за що Словенія Україні дуже вдячна", - зазначила пані міністерка.