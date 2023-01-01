Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 серпня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 серпня
У віторок, 15 серпня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 27-32.

За даними Sinoptik, увесь день у Луцьку утримається ясна погода. Без опадів.

Народний прогноз погоди: У цей день відзначається перенесення із Єрусалиму до Константинополя мощів первомученика Стефана (Степана). Степан вважається покровителем коней. Наші пращури помітили, яка погода на Степана – такий і вересень буде. А по тому, які дні 15-19 серпня, визначали погоду на вересень-січень.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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