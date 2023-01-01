Поліцейські розвозять хліб жителям Авдіївки, яку стирають з лиця землі

Поліцейські розвозять хліб жителям Авдіївки, яку стирають з лиця землі
У місті Авдіївка в Донецькій області, яке російські окупанти рівняють із землею, все ще мешкають люди.

Про це у телеграмі повідомляє МВС України.

«Авдіївка. Важкий день в Авдіївці. «Білі янголи» розвезли 1500 буханок хліба», - йдеться у повідомленні.

Щоб нагодувати людей, поліцейські щоразу ризикують життям. Хліб також доставили до лікарні та в прифронтове село Ласточкине.
Поліцейські розвозять хліб жителям Авдіївки, яку стирають з лиця землі
Поліцейські розвозять хліб жителям Авдіївки, яку стирають з лиця землі
Поліцейські розвозять хліб жителям Авдіївки, яку стирають з лиця землі
Поліцейські розвозять хліб жителям Авдіївки, яку стирають з лиця землі
Поліцейські розвозять хліб жителям Авдіївки, яку стирають з лиця землі

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Теги: війна, ЗСУ
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