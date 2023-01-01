Краєзнавець розповів, як у замку Любарта знайшли тисячолітнє золото

Луцький краєзнавецьопублікував історію про те, як під час розкопок у замку Любарта знайшли візантійське золото.Про це він написав на сторінці «Рефлексії старого Луцька з Олександром Котисом» у фейсбуці.За словами Котиса,– натхненний дослідник минулого, член Історичного товариства Нестора-Літописця, написав багато праць. Про Луцьк збереглося дві його роботи – «Луцкая старина» і «История одного древнего Волынского храма». В останньому він описав кілька розкопок, які проводилися в церкві Івана Богослова. Під час однієї з них знайшли золото XI століття, яке згодом зникло у невідомому напрямку.