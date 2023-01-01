Затриманий на хабарі волинський чиновник відсудив 1,5 мільйона
Сьогодні, 15:37
Начальник управління екології і природних ресурсів Волинської ОДА Валентин Кухарик, якого затримали на хабарі, відсудив в органів юстиції щонайменше 1,5 мільйона гривень. Це компенсація за вимушені прогули, пов’язані з оскарженим у судах дворазовим звільненням.
Про це йдеться в опублікованих в Єдиному державному реєстрі судових рішень документах, пише Сила правди.
Нинішній очільник управління екології Волинської ОВА Валентин Кухарик, якого у жовтні спіймали на хабарі, раніше працював у виконавчій. З 2016 по 2018 рік він обіймав посаду начальника Головного територіального управління юстиції у Волинській області. Його звільнили нібито за власним бажанням, але Кухарик заявив, що не писав такої заяви. Через суди він поновився на посаді і стягнув з ГТУЮ в області понад 154 тисячі гривень за три місяці вимушених прогулів у 2018 році.
Потім були ще суди, пов’язані зі зволіканням поновлення і виплати компенсації. Таким чином, загалом, згідно з інформацією з порталу використання публічних коштів, Головне територіальне управління юстиції в області впродовж 2020-2021 років виплатило Валентинові Кухарику понад 695 тисяч гривень компенсації разом з податковими нарахуваннями на зарплату за рішеннями судів.
Пропрацювавши менше року у лютому 2020-го його знову «попросили» з посади. Чиновник вкотре подав позов до суду, а тим часом змінив сферу діяльності ставши начальником управління екології і природних ресурсів Волинської ОДА. Того ж року Феміда вчергове поновила його на колишній посаді в юстиції.
Проте рішення виконали аж у серпні 2022-го. Відтак вже під час повномасштабної війни Валентин Кухарик, отримуючи заробітну плату як начальник екоуправління, вирішив відсудити у Міністерства юстиції ще 705 тисяч гривень середньомісячного заробітку за два роки невиконання судового рішення – з серпня 2020 по серпень 2022-го.
Волинський окружний адміністративний суд, частково задовольняючи позов, зобов’язав міністерство виплатити Кухарику ці гроші. Ні в апеляційному, ні в касаційному порядку оскаржити рішення не вдалось. Разом з тим, і гроші ці посадовцю ще не виплатили.
Відтак за весь час роботи на державних посадах Валентин Кухарик відсудив в органів юстиції майже 1,5 мільйона гривень.
А 5 жовтня 2023 року начальника управління екології затримали правоохоронці. Його підозрюють у вимаганні і отримані неправомірної вигоди розміром у 51 тисячу гривень. За даними слідства, посадовець тричі одержував від підприємця неправомірну вигоду за надання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Зараз Кухарик – під домашнім арештом.
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Про це йдеться в опублікованих в Єдиному державному реєстрі судових рішень документах, пише Сила правди.
Нинішній очільник управління екології Волинської ОВА Валентин Кухарик, якого у жовтні спіймали на хабарі, раніше працював у виконавчій. З 2016 по 2018 рік він обіймав посаду начальника Головного територіального управління юстиції у Волинській області. Його звільнили нібито за власним бажанням, але Кухарик заявив, що не писав такої заяви. Через суди він поновився на посаді і стягнув з ГТУЮ в області понад 154 тисячі гривень за три місяці вимушених прогулів у 2018 році.
Потім були ще суди, пов’язані зі зволіканням поновлення і виплати компенсації. Таким чином, загалом, згідно з інформацією з порталу використання публічних коштів, Головне територіальне управління юстиції в області впродовж 2020-2021 років виплатило Валентинові Кухарику понад 695 тисяч гривень компенсації разом з податковими нарахуваннями на зарплату за рішеннями судів.
Пропрацювавши менше року у лютому 2020-го його знову «попросили» з посади. Чиновник вкотре подав позов до суду, а тим часом змінив сферу діяльності ставши начальником управління екології і природних ресурсів Волинської ОДА. Того ж року Феміда вчергове поновила його на колишній посаді в юстиції.
Проте рішення виконали аж у серпні 2022-го. Відтак вже під час повномасштабної війни Валентин Кухарик, отримуючи заробітну плату як начальник екоуправління, вирішив відсудити у Міністерства юстиції ще 705 тисяч гривень середньомісячного заробітку за два роки невиконання судового рішення – з серпня 2020 по серпень 2022-го.
Волинський окружний адміністративний суд, частково задовольняючи позов, зобов’язав міністерство виплатити Кухарику ці гроші. Ні в апеляційному, ні в касаційному порядку оскаржити рішення не вдалось. Разом з тим, і гроші ці посадовцю ще не виплатили.
Відтак за весь час роботи на державних посадах Валентин Кухарик відсудив в органів юстиції майже 1,5 мільйона гривень.
А 5 жовтня 2023 року начальника управління екології затримали правоохоронці. Його підозрюють у вимаганні і отримані неправомірної вигоди розміром у 51 тисячу гривень. За даними слідства, посадовець тричі одержував від підприємця неправомірну вигоду за надання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Зараз Кухарик – під домашнім арештом.
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