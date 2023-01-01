У селі на Волині – аварія з постраждалими





Про це пише



За даними видання, автопригода сталася на дорозі у селі Березовичі сьогодні, 20 жовтня.



Не розминулися два автомобілі.



За словами очевидців, є постраждалі в автопригоді.



На місці події працюють медики і поліція.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Березовичі, що у Володимирському районі на Волині, трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про це пише ВСН За даними видання, автопригода сталася на дорозі у селі Березовичі сьогодні, 20 жовтня.Не розминулися два автомобілі.За словами очевидців, є постраждалі в автопригоді.На місці події працюють медики і поліція.

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