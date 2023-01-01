У селі на Волині – аварія з постраждалими

У селі на Волині – аварія з постраждалими
У селі Березовичі, що у Володимирському районі на Волині, трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це пише ВСН.

За даними видання, автопригода сталася на дорозі у селі Березовичі сьогодні, 20 жовтня.

Не розминулися два автомобілі.

За словами очевидців, є постраждалі в автопригоді.

На місці події працюють медики і поліція.

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Теги: ДТП, Волинь
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