У селі на Волині – аварія з постраждалими
Сьогодні, 15:53
У селі Березовичі, що у Володимирському районі на Волині, трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Про це пише ВСН.
За даними видання, автопригода сталася на дорозі у селі Березовичі сьогодні, 20 жовтня.
Не розминулися два автомобілі.
За словами очевидців, є постраждалі в автопригоді.
На місці події працюють медики і поліція.
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Про це пише ВСН.
За даними видання, автопригода сталася на дорозі у селі Березовичі сьогодні, 20 жовтня.
Не розминулися два автомобілі.
За словами очевидців, є постраждалі в автопригоді.
На місці події працюють медики і поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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