Нагороду полеглого волинянина Євгенія Зінченка отримали батьки
Сьогодні, 16:15
Героя Євгенія Зінченка із Нововолинська нагороджено Орденом «За мужність» III ступеня посмертно.
Про це повідомляє в телеграмі Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Зінченка нагородили згідно з Указом Президента України Володимира Зеленського №338/2023 від 19 червня 2023 року.
Сьогодні мер Нововолинська вручив відзнаку батькам Героя.
Сімʼя Зінченків родом із Луганщини. Переїхали в Нововолинськ після повномасштабного вторгнення. Євгеній Зінченко загинув під Бахмутом, захищаючи країну в лавах Державної прикордонної служби.
«Дякуємо йому за подвиг і мужність, а батькам - за виховання гідного сина. Вічна памʼять Герою!» - зазначив Карпус.
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Про це повідомляє в телеграмі Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Зінченка нагородили згідно з Указом Президента України Володимира Зеленського №338/2023 від 19 червня 2023 року.
Сьогодні мер Нововолинська вручив відзнаку батькам Героя.
Сімʼя Зінченків родом із Луганщини. Переїхали в Нововолинськ після повномасштабного вторгнення. Євгеній Зінченко загинув під Бахмутом, захищаючи країну в лавах Державної прикордонної служби.
«Дякуємо йому за подвиг і мужність, а батькам - за виховання гідного сина. Вічна памʼять Герою!» - зазначив Карпус.
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