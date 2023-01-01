Нагороду полеглого волинянина Євгенія Зінченка отримали батьки

Нагороду полеглого волинянина Євгенія Зінченка отримали батьки
Героя Євгенія Зінченка із Нововолинська нагороджено Орденом «За мужність» III ступеня посмертно.

Про це повідомляє в телеграмі Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Зінченка нагородили згідно з Указом Президента України Володимира Зеленського №338/2023 від 19 червня 2023 року.

Сьогодні мер Нововолинська вручив відзнаку батькам Героя.
Нагороду полеглого волинянина Євгенія Зінченка отримали батьки

Сімʼя Зінченків родом із Луганщини. Переїхали в Нововолинськ після повномасштабного вторгнення. Євгеній Зінченко загинув під Бахмутом, захищаючи країну в лавах Державної прикордонної служби.
Нагороду полеглого волинянина Євгенія Зінченка отримали батьки

«Дякуємо йому за подвиг і мужність, а батькам - за виховання гідного сина. Вічна памʼять Герою!» - зазначив Карпус.
Нагороду полеглого волинянина Євгенія Зінченка отримали батьки

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Теги: загиблі, війна
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